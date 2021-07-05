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Son Üç Gün filmi konusu nedir? Son Üç Gün filmi oyuncuları kimler?

05.07.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan ve asıl adı ''3 Days to Kill'' olan Son Üç Gün filmi, seyircisi ile buluşuyor. 2 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren filmin heyecanlı hikayesi ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Son Üç Gün filmi konusu nedir? İşte Son Üç Gün filmi oyuncuları ve konusu...

''3 Days to Kill'' yani Türkçe'deki adıyla Son Üç Gün filmi, seyircisi ile buluşacak. 2 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren filmin heyecanlı hikayesi ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki Son Üç Gün filmi konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var?

Son Üç Gün filmi konusu nedir?

Televizyon ekranlarında yayınlanarak TRT1'de ekrana gelecek olan Son Üç Gün filminin konusu merak ediliyor.

Filmin konusu nedir?

Filmin konusu nedir?
Filmde; şimdilerde eskiden olduğu kadar sağlıklı olmayan gizli servis ajanı Ethan Runner, oldukça büyük bir sağlık problemi ile karşı karşıyadır ve neredeyse ölümün eşiğindedir. Bu yüzden uzaklaştığı kızıyla daha çok vakit geçirmeyi istemektedir. Ancak Runner, neredeyse tüm zamanını çalışarak geçirmektedir. Başka bir çalışma arkadaşı, tam da bu sırada ona reddedemeyeği bir teklifte bulunur.
Ethan Runner'a hayatını uzatabileceği bir ilaçtan söz edilir. Test aşamasında olan bu ilacı kullanması karşılığında son bir göreve katılması istenir. Ajan Runner anlaşmayı kabul ettikten sonra kendisini zorlu bir son görevin içerisinde bulurken ilacın sebep olduğu şiddetli halüsinasyonlardan sıyrılması da oldukça zor olacaktır.

Filmin oyuncuları kimler?

Filmin oyuncuları kimler?
Kevin Costner Amber Heard Big John Richard Sammel Eriq Ebouaney Hailee Steinfeld Connie Nielsen Tómas Lemarquis
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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard
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