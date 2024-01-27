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Songül Öden anne oldu! Bakın çocuğunun ismini ne koydu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 6 bölümlük "Atatürk" dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Songül Öden, Sone Larin adını verdiği kızına kavuştu.

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden anne oldu.

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ANNE OLDU

Son olarak Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden ikinci evliliğini 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı.

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu.  Çift, kızlarına Sone Larin adını verdi.

Doğum sonrası Songül Öden ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Songül Öden, 9 aylık süreç için, "Hayatımın en ilginç dönemini yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

Öden;"Hamilelik üzerine hiç düşünmediğimi ve buna kafa yormadığımı fark ettim. Ablalarımın ve arkadaşlarımın hamileliğini gözlemlemiştim ama hamileliği yaşamak bambaşka bir duyguymuş" demişti.

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