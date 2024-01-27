Songül Öden anne oldu! Bakın çocuğunun ismini ne koydu

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden anne oldu.
Son olarak Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden ikinci evliliğini 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı.
Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu. Çift, kızlarına Sone Larin adını verdi.
Doğum sonrası Songül Öden ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Songül Öden, 9 aylık süreç için, "Hayatımın en ilginç dönemini yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.
Öden;"Hamilelik üzerine hiç düşünmediğimi ve buna kafa yormadığımı fark ettim. Ablalarımın ve arkadaşlarımın hamileliğini gözlemlemiştim ama hamileliği yaşamak bambaşka bir duyguymuş" demişti.