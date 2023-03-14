Sonunda bu da oldu! Çırılçıplak temizlikçilik yapıyor... “Bazen müşteriler bana katılıyor”

32 yaşındaki Lottie Rae isimli bir kadın çıplak bir şekilde evlere giderek temizlik yaptığı bir hayli ilginç bir işe sahip. Daha fazla para kazanmak için bu işe başladığını ifade eden Rae, 6 yıllık kariyeri boyunca çok değişik karakterlere ve kişilik özelliklerine sahip müşterileri olduğunu idile getirdi. Kendisini “özgür ruhlu” olarak tanımlayan Rae, mesleğinin kendisine olan güvenini arttırdığını söyledi.

Mesleğine ilk başladığı anlarda kendi içinde büyük bir korku yaşadığını ve müşterilerin evine gitmekten çekindiğini dile getiren Rae, “İlk başlarda çekindim. Sadece temizlik yapmak için orada olduğuma emindim ve içinden içe bir korku duyuyordum. Ürkütücü olan oldukça az sayıda insan var. Para kesinlikle yardımcı oldu. Mali olarak kazançlı olmasaydı bu işi yapmazdım” dedi.

Müşterilerinin çoğunun arkadaş canlısı olduğunu ve sınırı aşmadığını belirten Rae, “Uzun bir süre boyunca ekstra para kazanmanın yollarını aradım. Her zaman çıplak olmayı seviyordum. Bu yüzden bu işe başlamaya karar verdim. Yıllar boyunca her türden insanla tanıştım” diye konuştu.