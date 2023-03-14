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  4. Sonunda bu da oldu! Çırılçıplak temizlikçilik yapıyor... “Bazen müşteriler bana katılıyor”

Sonunda bu da oldu! Çırılçıplak temizlikçilik yapıyor... “Bazen müşteriler bana katılıyor”

14.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 32 yaşındaki Lottie Rae isimli kadın ilginç mesleği sayesinde ilgi çekmeyi başardı. 2017 yılından itibaren daha çok para kazanmak için çıplak temizlikçilik yaptığını ifade Rae, insanların evlerinin tozunu alırken ya da paspaslarken çırılçıplak kalmak için saatte 50 sterlin (yaklaşık 1.152 TL) alıyor.

32 yaşındaki Lottie Rae isimli bir kadın çıplak bir şekilde evlere giderek temizlik yaptığı bir hayli ilginç bir işe sahip. Daha fazla para kazanmak için bu işe başladığını ifade eden Rae, 6 yıllık kariyeri boyunca çok değişik karakterlere ve kişilik özelliklerine sahip müşterileri olduğunu idile getirdi. Kendisini “özgür ruhlu” olarak tanımlayan Rae, mesleğinin kendisine olan güvenini arttırdığını söyledi.

Mesleğine ilk başladığı anlarda kendi içinde büyük bir korku yaşadığını ve müşterilerin evine gitmekten çekindiğini dile getiren Rae, “İlk başlarda çekindim. Sadece temizlik yapmak için orada olduğuma emindim ve içinden içe bir korku duyuyordum. Ürkütücü olan oldukça az sayıda insan var. Para kesinlikle yardımcı oldu. Mali olarak kazançlı olmasaydı bu işi yapmazdım” dedi.
Müşterilerinin çoğunun arkadaş canlısı olduğunu ve sınırı aşmadığını belirten Rae, “Uzun bir süre boyunca ekstra para kazanmanın yollarını aradım. Her zaman çıplak olmayı seviyordum. Bu yüzden bu işe başlamaya karar verdim. Yıllar boyunca her türden insanla tanıştım” diye konuştu.
Nüdist bir müşterisi olduğunu belirten Rae, “İlk müşterilerimden biriydi ve altı yıldır onun evini temizliyorum. Bazen müşteriler bana katılıyor. Onun evine ilk defa gittiğimde beni çıplak bir şekilde karşıladı. Bir kahve içtik ve işin şartlarını konuştuktan sonra ben temizliğe başladım. Baz müşterilerim ise bana güvenene kadar kıyafetlerini üzerinde tutmayı tercih edip sonrasında bana katılıyorlar” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Temizlikçi İngiltere temizlik

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