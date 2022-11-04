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Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte saldırı! "Yaşadığım en kötü an" Herkes paylaştığı görüntüleri konuşuyor: Aracını...

04.11.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan ve paylaştığı videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, hesabından trafikte uğradığı saldırının görüntülerini paylaştı. Ünlü fenomen, trafikte motosikletli 4 kişiyle tartışma yaşadı ve şahısların saldırısına uğradı. Nilay Toprak’ın tekmelerle otomobilinin camları kırıldı. Sosyal medya fenomeni saldırıya uğradığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken “Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an” notunu düştü.

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden olan ve Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan fenomen Nilay Toprak, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile adeta şok etkisi yarattı. Paylaştığı keyifli videolarla tanınan ünlü fenomen bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an." ifadelerini kullandı. Nilay Toprak'ın yayınladığı görüntülerde, trafikte uğradığı saldırı yer alıyor. İşte detaylar...

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OTOMOBİLİNİ YUMRUKLAYARAK TEKMELEDİLER

Bakırköy İncirli Caddesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, iki ayrı motosikletteki 4 kişi ile Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

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4 saldırgan Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi.

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Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi. (DHA)

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"SAVUNMASIZ BİR KADINA NASIL SALDIRIYORLAR İZLEYİN"

Nilay Toprak, o anları paylaştığı videosuna "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an. Trafik magandaları maalesef bu ülkenin acımasız bir gerçeği. Her şeyi geçtim 2 motorsiklet ve 4 erkek savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar izleyin… Lütfen paylaşır mısınız?" notunu ekledi.

NİLAY TOPRAK FOTOĞRAFLARI

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