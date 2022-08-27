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Sosyal medya fenomeni Taylor LaVie, göğüslerinin arasına tereyağ sıkıştırdığı pozundan binlerce dolar kazandı

27.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Taylor LaVie sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarak servet kazanıyor. Evde kurabiye pişirirken aklına farklı bir fikir gelen LaVie, tereyağını göğüslerinin arasına sıkıştırdığı bir pozunu yayınladı. Fotoğraf tam 14 bin dolar (yaklaşık 254 bin 280 TL) satılınca şaşkına döndü.

Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Taylor LaVie, sıklıkla sosyal medyadan hem kendisini hem de takipçilerini eğlendirecek içerikler paylaşıyor. Kendisini çok fazla ciddiye almadığını ifade eden 24 yaşındaki LaVie, annesiyle kurabiye yaptığı sırada çekilen ilginç bir karesini paylaştı. LaVie’in paylaşımı birbiri ardına gelen teklifler adeta bir açık arttırma savaşına dönüştü ve sonunda 14 bin dolara satıldı.

“BENCE ÇOK KOMİKTİ”

No Offense podcast'inde konuşan LaVie, “Annemle kurabiye pişiriyordum ve bir parça tereyağını alıp göğüslerimin arasına yerleştirdim. Bunu Instagram’da paylaştım. Bence çok komikti ve işler kontrolden çıktı. Onlara tereyağını ve imzalı bir fotoğrafımı gönderdim” dedi.
Anlaşmanın sonrasında sabah uyandığında paranın gerçekten hesabına aktarıldığın gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşayan LaVie, bütün parayı kendisine saklamak yerine 3 bin dolarını bir alışveriş merkezinde yabancılara dağıttı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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