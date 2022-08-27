Sosyal medya fenomeni Taylor LaVie, göğüslerinin arasına tereyağ sıkıştırdığı pozundan binlerce dolar kazandı

Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Taylor LaVie, sıklıkla sosyal medyadan hem kendisini hem de takipçilerini eğlendirecek içerikler paylaşıyor. Kendisini çok fazla ciddiye almadığını ifade eden 24 yaşındaki LaVie, annesiyle kurabiye yaptığı sırada çekilen ilginç bir karesini paylaştı. LaVie’in paylaşımı birbiri ardına gelen teklifler adeta bir açık arttırma savaşına dönüştü ve sonunda 14 bin dolara satıldı.