Sosyal medya fenomeni Taylor LaVie, göğüslerinin arasına tereyağ sıkıştırdığı pozundan binlerce dolar kazandı

Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Taylor LaVie, sıklıkla sosyal medyadan hem kendisini hem de takipçilerini eğlendirecek içerikler paylaşıyor. Kendisini çok fazla ciddiye almadığını ifade eden 24 yaşındaki LaVie, annesiyle kurabiye yaptığı sırada çekilen ilginç bir karesini paylaştı. LaVie’in paylaşımı birbiri ardına gelen teklifler adeta bir açık arttırma savaşına dönüştü ve sonunda 14 bin dolara satıldı.
“BENCE ÇOK KOMİKTİ”
No Offense podcast'inde konuşan LaVie, “Annemle kurabiye pişiriyordum ve bir parça tereyağını alıp göğüslerimin arasına yerleştirdim. Bunu Instagram’da paylaştım. Bence çok komikti ve işler kontrolden çıktı. Onlara tereyağını ve imzalı bir fotoğrafımı gönderdim” dedi.
Anlaşmanın sonrasında sabah uyandığında paranın gerçekten hesabına aktarıldığın gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşayan LaVie, bütün parayı kendisine saklamak yerine 3 bin dolarını bir alışveriş merkezinde yabancılara dağıttı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum