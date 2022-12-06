Sosyal medyada çok konuşulan itiraf! “Uzaylılar tarafından 60 kez kaçırıldım ve var olduklarını kanıtlayacak görüntülerim var”

Son 30 yılını farklı uzaylı türleri arasındaki bir savaşta süper asker olarak savaşarak geçirdiğini söyleyen 58 yaşındaki Kellett, dünyanın ötesinde yaşam olduğunu kanıtlayacak görüntüleri paylaştı. Gece geç saatlerde çekildiği anlaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı inanmazken diğer bir kısmı ise Kellet’in anlattıklarını ilgi çekici bulduklarını söyledi.

“DOSYALARIMI TEMİZLERKEN GÖRDÜM”

Görüntüleri çektiğini unutan Kellett, “Dosyalarımı temizlerken gördüm. Bir akşam geç saatlerde çöpleri çıkartmaya gittiğimde aniden bu dev kırmızı ışık küresinin iki savaşçı tarafından kovalandığını görerek çektim. Diğer taraftan savaş uçaklarının çıkmasıyla kırmızı küre bir bulutun içinde kayboldu. Savaş uçaklarını tekrar gördüm ve gökyüzünde süzülen altı ışığa benzeyen bir şeye doğru gittiklerini fark ettim. Gördüklerime inanamadım.” dedi.

20 dakika boyunca gökyüzündeki garip ışıkları izlediğini dile getiren Kellett, “Uzaylıların okyanusların en derinliklerinde dünyaya yayılmış bir dizi gizli üsleri olduğunu düşünüyorum, bu yüzden biz insanlar onları bulamıyoruz.Dünya dışı gözlemler söz konusu olduğunda Filey Körfezi bölgesinde çok şey oldu” diye konuştu.