Sosyal medyada fenomeni Fenella Fox, paylaşımlarının aşk hayatını mahvettiğini itiraf etti! “Yıllardır kimseyle...”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester eyaletinde yaşayan Fenella Fox isimli bir sosyal medya fenomeni yaptığı paylaşımların özel hayatını etkilediğini ifade etti. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazanan Fox, paylaşımlarının erkeklerin gözünde yanlış algılara neden olduğunu anlattı. 28 yaşındaki fenomen isim erkeklerinden kendisinden çekindiğini ve uzak durmayı tercih ettiğini söyleyerek sitem etti.

“BENDEN KORKUYORLAR”

Tanıştığı pek çok erkeğin paylaşımlarından ve kazandığı paradan çekindiğini ifade eden Fox, “Müstehcen pozlarım aşk hayatımı mahvetti. Yıllardır kimseyle cinsel ilişki yaşamamış olmama rağmen benimle ilgili tamamen bunu istiyorlar. Beş yıldır neredeyse bekarım. Çünkü erkekler beni seks objesi olarak görüyor. Benden korkuyorlar. İşim nedeniyle hemen kabul edeceğimi zannediyorlar ama bu kesinlikle doğru değil” dedi.

Yaptığı işi sevdiğini ancak özel hayatını yerle bir ettiğini dile getiren Fox, “Yaptığım işi seviyorum ama başarının ve yüksek kazancın bir bedeli var. Flört hayatım tamamen yerle bir oldu. Konuştuğum birçok fenomen arkadaşımda aynı durumu yaşadıklarını ifade etti. Gerçekten beni sevecek ve bana değer verecek doğru erkeği bulmak çok zor” diye konuştu.