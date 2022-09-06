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Sosyal medyada fenomeni Fenella Fox, paylaşımlarının aşk hayatını mahvettiğini itiraf etti! “Yıllardır kimseyle...”

06.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan sosyal medya fenomeni Fenella Fox, internetteki paylaşımlarının kişiliğinin önüne geçmesinden sitem etti. Sosyal medyada seksi fotoğraf ve videolarını satarak popülerleştiğini ifade eden Fox, kariyeri nedeniyle yargılandığını söyledi. Erkeklerin kendisinden korktuğunu ifade eden fenomen isim uzun süredir yalnız olduğunu itiraf etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester eyaletinde yaşayan Fenella Fox isimli bir sosyal medya fenomeni yaptığı paylaşımların özel hayatını etkilediğini ifade etti. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazanan Fox, paylaşımlarının erkeklerin gözünde yanlış algılara neden olduğunu anlattı. 28 yaşındaki fenomen isim erkeklerinden kendisinden çekindiğini ve uzak durmayı tercih ettiğini söyleyerek sitem etti.

“BENDEN KORKUYORLAR”

Tanıştığı pek çok erkeğin paylaşımlarından ve kazandığı paradan çekindiğini ifade eden Fox, “Müstehcen pozlarım aşk hayatımı mahvetti. Yıllardır kimseyle cinsel ilişki yaşamamış olmama rağmen benimle ilgili tamamen bunu istiyorlar. Beş yıldır neredeyse bekarım. Çünkü erkekler beni seks objesi olarak görüyor. Benden korkuyorlar. İşim nedeniyle hemen kabul edeceğimi zannediyorlar ama bu kesinlikle doğru değil” dedi.
Yaptığı işi sevdiğini ancak özel hayatını yerle bir ettiğini dile getiren Fox, “Yaptığım işi seviyorum ama başarının ve yüksek kazancın bir bedeli var. Flört hayatım tamamen yerle bir oldu. Konuştuğum birçok fenomen arkadaşımda aynı durumu yaşadıklarını ifade etti. Gerçekten beni sevecek ve bana değer verecek doğru erkeği bulmak çok zor” diye konuştu.
Kişilerin kariyerleri ve yaptıkları iş nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini ifade eden Fox, “Hayatım boyunca sadece 30 erkekle cinsel ilişkiye girdim. Onun dışında son beş yılda tamamen kendi başımayım. Cinsel ilişkiyi özlüyorum ama hayatta değer verdiğim daha farklı şeyler var. Birinin beni ben olduğum için sevmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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