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    4. Sosyal medyada kilo verme serüvenini paylaştı! 45 kilo verince görenler tanıyamadı... "Aynaya bakıyorum ve benim olduğuma inanamıyorum"

    Sosyal medyada kilo verme serüvenini paylaştı! 45 kilo verince görenler tanıyamadı... "Aynaya bakıyorum ve benim olduğuma inanamıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 15:02
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    Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Samantha Abreu isimli bir hemşire 45 kilo verme serüvenini paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı. Tek bri basit değişiklikle fiziksel görüntüsünü ve hayatını tamamen değiştirmeyi başardığını ifade eden Abreu'nun son halini görenler tanıyamadı.

    Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Samantha Abreu isimli bir hemşire 110 kiloya ulaştıktan sonra hayatını değiştirmeye karar verdi. Yemek yemenin aileyi bir araya getirme ve kültürel açıdan olumlu duygularla eşleştiğini ifade eden Abreu, bu durumun onu genellikle stresli veya üzüntülü anlarında mutlu duyguları geri getirmenin bir yolu olarak "rahatlatıcı yemek yemeye" yönlendirdiğini söyledi. Ancak 110 kiloya ulaştığında hayatının zorlanmaya başladığını fark edince bir değişikliğe yöneldi.


    Vitrin

    "HER ZAMAN KİLOLU TARAFTAYDIM"

    Fiziksel görüntüsünü ve kendisini her zaman sevdiğini dile getiren Abreu, fazla kiloları nedeniyle kendisini aşırıderece yorgun, bitkin ve halsiz hissettiğini ve bunun da hastanedeki uzun hemşirelik vardiyalarını atlatmasını zorlaştırdığını söyledi.

    45 kilo verdikten sonra yepyeni bedeninde mutlu olduğunu ifade eden Abreu, "Çocukken bile her zaman kilolu taraftaydım. Yemek benim kültürümde çok önemli bir şey. Ailem Portekizli ve büyük buluşmalarımızda hep yemek yiyorduk. Yemek yemek aslında hayatımın büyük bir parçasıydı. Bu yüzden zihnimde yemeği bu olumlu anılar ve duygularla ilişkilendirdiğimi düşünüyorum. Bunu büyük bir rahatlık olarak buldum." dedi.

    Çocukluk döneminden itibaren fazla kiloları olmasında rağmen hiçbir zaman spor yapmadığını ifade eden Abreu, "Çocukken hiçbir zaman gerçekten sportif olmadım, hiçbir zaman egzersiz yapmadım ya da sağlıklı beslenmedim. “Vücudumdan hiçbir zaman nefret etmememe rağmen bazen kendimi güvensiz hissettim. Hiçbir zaman yüzmeye gitmek ya da arkadaşlarımla kıyafet alışverişine gitmek istemedim çünkü ben her zaman herkesten daha kiloydum" ifadelerini kullandı.

    Koronavirüs pandemisi sıradan zihinsel sağlığına yardımcı olmak için her gün yavaşça yürümeye karar verdi ve kendini egzersize aşık olurken bulduğunu ifade eden Abreu, "Aynaya bakmaktan kaçınırdım ve birinin benimle fotoğraf çekmesinden nefret ederdim. Kendime bakmak zorunda kalmak istemedim. Biraz karanlık ve üzüntüyle dolu bir hayat yaşadım. Parlak bir gelecek görmüyordum ve kendimi yaşamak yerine sadece varolurken buldum. Bunu değiştirmem pandemiye denk geldi" diye konuştu.

    Her gün egzersiz yapma alışkanlığına devam ettiğini ve tükettiği kalorileri saymaya başladığını ifade eden Abreu, "Doğaya aşık oldum ve karantina başladığında dışarıda olmak günlük alışkanlığım haline geldi. Bu bana gerçekten zihinsel olarak ve tabii ki fiziksel olarak da yardımcı oldu. Vücudumu her gün bu şekilde hareket ettirmeye başladım. Sağlığımın daha fazla farkında olma zihniyetine girmemde çok yardımcı oldu." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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