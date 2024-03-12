Sosyal medyada kilo verme serüvenini paylaştı! 45 kilo verince görenler tanıyamadı... "Aynaya bakıyorum ve benim olduğuma inanamıyorum"

Her gün egzersiz yapma alışkanlığına devam ettiğini ve tükettiği kalorileri saymaya başladığını ifade eden Abreu, "Doğaya aşık oldum ve karantina başladığında dışarıda olmak günlük alışkanlığım haline geldi. Bu bana gerçekten zihinsel olarak ve tabii ki fiziksel olarak da yardımcı oldu. Vücudumu her gün bu şekilde hareket ettirmeye başladım. Sağlığımın daha fazla farkında olma zihniyetine girmemde çok yardımcı oldu." dedi.