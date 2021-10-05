Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı malzemeleri neler?

Mantının iç harcında kullanılacak kıymaları kavurmayın. Çiğ olarak baharatla harmanlayın ve yufkanın içine yerleştirin. Yufkanın içini çok fazla doldurmamaya çalışın. Böylece taşma sorunu yaşamazsınız. Talep ederseniz patatesli harç veya tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Kızartılan mantıları havluda sürmeyi unutmayın.
SOSYETE MANTISI MALZEMELERİ
* 2 yufka
* Kızartmak için
* 250 g kıyma
* Ayçiçek yağı
* 1 soğan
* Karabiber
* Tuz
Üzeri için:
* 1 su bardağı yoğurt
* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
* Tuz
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 2 diş sarımsak
SOSYETE MANTISI TARİFİ
Yufkaları üst üste koyun ve 4 eşit üçgen kesin. İç harcını hazırlamak için rendelenmiş soğan, karabiber, tuz ve kıymayı karıştırın. Harcı yufkalara paylaştırın ve üçgenleri rulo şeklinde sarın. Kendi etrafında bükün ve şekil verin. Açılmaması için kürdan ile sabitleyin.
Ayçiçek yağını tavada kızdırın.Yufkaları kağıt havlunun serili olduğu tabağa alın ve üzeri için tereyağını kızdırıp toz biberi ilave edin. Sonrasında yoğurdu bir kasede çırpın. Ezilen sarımsakları ekleyin, karıştırın. Mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt, ardından kırmızı biberli yağ gezdirerek servis yapın.
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