Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı malzemeleri neler?

Mantının iç harcında kullanılacak kıymaları kavurmayın. Çiğ olarak baharatla harmanlayın ve yufkanın içine yerleştirin. Yufkanın içini çok fazla doldurmamaya çalışın. Böylece taşma sorunu yaşamazsınız. Talep ederseniz patatesli harç veya tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Kızartılan mantıları havluda sürmeyi unutmayın.

SOSYETE MANTISI MALZEMELERİ

* 2 yufka * Kızartmak için * 250 g kıyma * Ayçiçek yağı * 1 soğan * Karabiber * Tuz Üzeri için: * 1 su bardağı yoğurt * 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber * Tuz * 1 yemek kaşığı tereyağı * 2 diş sarımsak

SOSYETE MANTISI TARİFİ Yufkaları üst üste koyun ve 4 eşit üçgen kesin. İç harcını hazırlamak için rendelenmiş soğan, karabiber, tuz ve kıymayı karıştırın. Harcı yufkalara paylaştırın ve üçgenleri rulo şeklinde sarın. Kendi etrafında bükün ve şekil verin. Açılmaması için kürdan ile sabitleyin.