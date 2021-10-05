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Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı malzemeleri neler?

05.10.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyete mantısı börek gibi görünüşü ile iştah açan yiyeceklerden birisidir. Sosyete mantısı evde kolaylıkla hazırlanabilir. Gül şeklinde sarılır, kızartma usulü ile hazırlanır. Sosyete mantısı için gerekli malzemeler arasında 250 g kıyma, 2 yufka ve 1 soğan yer alıyor. İşte detaylar...

Mantının iç harcında kullanılacak kıymaları kavurmayın. Çiğ olarak baharatla harmanlayın ve yufkanın içine yerleştirin. Yufkanın içini çok fazla doldurmamaya çalışın. Böylece taşma sorunu yaşamazsınız. Talep ederseniz patatesli harç veya tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Kızartılan mantıları havluda sürmeyi unutmayın.

SOSYETE MANTISI MALZEMELERİ

* 2 yufka * Kızartmak için * 250 g kıyma * Ayçiçek yağı * 1 soğan * Karabiber * Tuz Üzeri için: * 1 su bardağı yoğurt * 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber * Tuz * 1 yemek kaşığı tereyağı * 2 diş sarımsak

SOSYETE MANTISI TARİFİ

SOSYETE MANTISI TARİFİ
Yufkaları üst üste koyun ve 4 eşit üçgen kesin. İç harcını hazırlamak için rendelenmiş soğan, karabiber, tuz ve kıymayı karıştırın. Harcı yufkalara paylaştırın ve üçgenleri rulo şeklinde sarın. Kendi etrafında bükün ve şekil verin. Açılmaması için kürdan ile sabitleyin.
Ayçiçek yağını tavada kızdırın.Yufkaları kağıt havlunun serili olduğu tabağa alın ve üzeri için tereyağını kızdırıp toz biberi ilave edin. Sonrasında yoğurdu bir kasede çırpın. Ezilen sarımsakları ekleyin, karıştırın. Mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt, ardından kırmızı biberli yağ gezdirerek servis yapın.
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