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Sosyetik Gelin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kimdir?

10.07.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik Gelin filmi 20.00'da FOX ekranlarında olacak. "Sosyetik Gelin filmi nerede ve ne zaman çekildi?" , "Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Komedi, aşk türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir oturuyor. İşte ayrıntılar...

"Sosyetik Gelin filmi nerede ve ne zaman çekildi?" , "Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Sosyetik gelin bu akşam ekranlarda olacak. Selin'in hayatı istemediği bir evliliği yapmak zorunda olduğunu öğrendiği an altüst olur. İşte ayrıntılar...

Sosyetik Gelin nerede çekildi?

Bu yolculukta yan koltuğunda oturan Asiye’nin de zorla akrabalarının yanına gönderildiğini öğrenmesiyle, birbirlerinin yerine geçmeyi teklif eder.
Selin zengin bir ailenin tek çocuğudur. Kadir, Selin'in babası Zeki'ye küçüklükten beri rakiptir ve Zeki'yi dolandırır.
Selin, Kadir'in oğlu Murat ile evleneceğini öğrenir. Bunun üzerine Selin'in hayatı altüst olur. Düğün zamanı kaçmaya karar veren Selin Ege'ye doğru gider.

SOSYETİK GELİN NEREDE ÇEKİLDİ?

SOSYETİK GELİN NEREDE ÇEKİLDİ?
Sosyetik Gelin filminin çekimleri Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı olan Karagözler mahallesinde gerçekleşti.

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
* Barış Murat Yağcı - Demir * Gizem Karaca - Selin * Yavuz Topoyan - Mevlüt * Barış Kırlioğlu - Rasim * Sultan Köroğlu - Kılıç Mecbure * Ayşen Sezerel - Hayriye * Levent Çimen - Korkut
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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı Gizem Karaca
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