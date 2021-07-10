Sosyetik Gelin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kimdir?

"Sosyetik Gelin filmi nerede ve ne zaman çekildi?" , "Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Sosyetik gelin bu akşam ekranlarda olacak. Selin'in hayatı istemediği bir evliliği yapmak zorunda olduğunu öğrendiği an altüst olur. İşte ayrıntılar...

Sosyetik Gelin nerede çekildi?

Bu yolculukta yan koltuğunda oturan Asiye’nin de zorla akrabalarının yanına gönderildiğini öğrenmesiyle, birbirlerinin yerine geçmeyi teklif eder.

Selin zengin bir ailenin tek çocuğudur. Kadir, Selin'in babası Zeki'ye küçüklükten beri rakiptir ve Zeki'yi dolandırır.

Selin, Kadir'in oğlu Murat ile evleneceğini öğrenir. Bunun üzerine Selin'in hayatı altüst olur. Düğün zamanı kaçmaya karar veren Selin Ege'ye doğru gider.

SOSYETİK GELİN NEREDE ÇEKİLDİ? Sosyetik Gelin filminin çekimleri Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı olan Karagözler mahallesinde gerçekleşti.