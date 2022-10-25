Soyunma odasını birbirine kattı: 'Türkiye'de sorun hakemler!' Dries Mertens, Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrasında çılgına döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Galatasaray topladığı 18 puanla 8. sırada yer aldı. Sarı - kırmızılılar, son olarak Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini Nef Stadyumu'nda ağırlayan Aslan, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
DRIES MERTENS SOYUNMA ODASINDA ÇILDIRDI
BOEY VE ABDÜLKERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da 31. dakikada Sacha Boey ve 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.
SOYUNMA ODASI KARIŞTI
Sarı - kırmızılı camia; maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterirken, soyunma odasında yaşananlar da ortaya çıktı.
MERTENS'TEN HAKEM TEPKİSİ
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Dries Mertens, karşılaşmanın ardından soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere tepki gösterdi.
"BURADAKİ SORUN..."
Mertens'in "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum." dediği öne sürüldü.
TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ
Oldukça gergin olan Mertens'i takım arkadaşlarının sakinleştirdiği ifade edildi.