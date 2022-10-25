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Soyunma odasını birbirine kattı: 'Türkiye'de sorun hakemler!' Dries Mertens, Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrasında çılgına döndü!

25.10.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan sarı - kırmızılılar, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Aslan'da Sacha Boey 31. dakikada, Abdülkerim Bardakcı ise 90+4. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildiler. Maçın sonunda büyük bir gerginlik oluşurken, yeni transfer Dries Mertens'in soyunma odasında çılgına döndüğü öne sürüldü.

Spor Toto Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Galatasaray topladığı 18 puanla 8. sırada yer aldı. Sarı - kırmızılılar, son olarak Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini Nef Stadyumu'nda ağırlayan Aslan, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

DRIES MERTENS SOYUNMA ODASINDA ÇILDIRDI

BOEY VE ABDÜLKERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ

BOEY VE ABDÜLKERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da 31. dakikada Sacha Boey ve 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

SOYUNMA ODASI KARIŞTI

SOYUNMA ODASI KARIŞTI
Sarı - kırmızılı camia; maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterirken, soyunma odasında yaşananlar da ortaya çıktı.

MERTENS'TEN HAKEM TEPKİSİ

MERTENS'TEN HAKEM TEPKİSİ
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Dries Mertens, karşılaşmanın ardından soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere tepki gösterdi.

"BURADAKİ SORUN..."

"BURADAKİ SORUN..."
Mertens'in "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum." dediği öne sürüldü.

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ
Oldukça gergin olan Mertens'i takım arkadaşlarının sakinleştirdiği ifade edildi.
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