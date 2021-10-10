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Squid Game oyunu nasıl oynanır? Squid Game dizisi konusu nedir?

10.10.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital platform Netflix'te yeni yayın hayatına başlayan Squid Game gündemde yer alırken, sevilen dizideki oyunun nasıl oynandığı da merak ediliyor. Squid Game dizisinin konusu ve dizide geçen oyunun nasıl oynandığı araştırılmaya başlandı. Peki Squid Game oyunu nasıl oynanır? Squid Game dizisi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Netflix'te yayınlanmaya başlayan Squid Game gündemde kalmaya devam ederken, sevilen dizinin takipçiler Squid Game oyununun nasıl oynandığını araştırıyor. Dizideki çocuk oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Squid Game oyunu nasıl oynanır?

SQUİD GAME NASIL OYNANIR?

İlginç hikayesi ve tahmin edilemez olay örgüsü ile izleyiciler tarafından çokça sevilen Squid Game dizisinde yer alan oyunun nasıl oynandığı merak ediliyor. Squid Game, Netflix kullanıcılarının gündeminde yer almaya devam ederken dizideki oyun da araştırılmaya başlandı.
Dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmekteler. İçeride ise onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemekte.
Şu an yalnızca birinci sezonu yayınlanmış olan Squid Game, Netflix'in orijinal Güney Kore yapımı dizisidir. Toplamda 9 bölümden oluşmakta.
Sevilen dizinin geçtiği evrende karakterler, çalışanlar ve oyuncular olarak ikiye ayrılmakta. Oyuncular yeşil tulumlar giyerken çalışanlar kırmızı tulumlar içinde ve yüzleri üzerinde üçgen, daire ya da kare şekli olan siyah maskelerle kapalı biçimde görülüyor. Diğer yandan yapımda oyuncuların ve çalışanların bulundukları pozisyona nasıl geldiği bilinmiyor ve büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.
Dizinin hayranlarından biri bu soru için TikTok'ta paylaştığı videoda kendince cevap aradı. Hayranın teorisi görünüşe göre oldukça ikna edici bulundu. Teoriye göre her şey katılımcıların başlangıçta seçtiği renk kartlarıyla ilgiliydi. İlk bölümde Satıcı (Gong Yoo) ana karakter Seong Gi-Hun'u (Lee Jung Jae) Ddakji oyununu oynamaya ikna ediyor. Kırmızı ve mavi kağıtlardan birini seçmesi söylenen Gi-Hun ise mavi kartı tercih ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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