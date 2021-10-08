Squid Game şekeri nasıl yapılır? Squid Game şekeri malzemeleri neler?

Yönetmenliğini ve hikayesini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Squid Game dizisinde şeker oyunu dikkatleri çekti. Söz konusu dizide, borcu olan 456 kişi ıssız bir adaya götürülüyor ve para ödülü karşılığında yarıştırılıyor. Yarışmada başarılı olamayanlar ise hayatını kaybediyor. Bu oyunlardan birisi de şeker oyunuydu. Dizide oynanan şeker oyunu, sosyal medyada da viral oldu. İşte Squid Game şekeri tarifi...