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Squid Game şekeri nasıl yapılır? Squid Game şekeri malzemeleri neler?

08.10.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online dizi, film ve belgesel izleme platformu olan Netflix'in popüler dizisi Squid Game büyük yankı uyandırdı. Dizide şeker oyununda oynanan şekerlerin nasıl yapıldığı seyirciler tarafından merak konusu oldu. Dizideki şekeri yapmak için 5 yemek kaşığı şeker ve ½ silme çay kaşığı karbonat gerekiyor. İşte Squid Game şekeri tarifi...

Yönetmenliğini ve hikayesini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Squid Game dizisinde şeker oyunu dikkatleri çekti. Söz konusu dizide, borcu olan 456 kişi ıssız bir adaya götürülüyor ve para ödülü karşılığında yarıştırılıyor. Yarışmada başarılı olamayanlar ise hayatını kaybediyor. Bu oyunlardan birisi de şeker oyunuydu. Dizide oynanan şeker oyunu, sosyal medyada da viral oldu. İşte Squid Game şekeri tarifi...

SQUİD GAME ŞEKERİ MALZEMELERİ

* 5 yemek kaşığı şeker * ½ silme çay kaşığı karbonat

SQUİD GAME ŞEKERİ TARİFİ

SQUİD GAME ŞEKERİ TARİFİ
Şekerleri tavaya alın ve altını açın. Şeker erirken herhangi bir kaşık ile karıştırmayın. Tavayı hareket ettirerek ısıyı eşitleyebilirsiniz. Şeker eridiğinde spatula yardımı ile karıştırın sonrasında karbonatı ekleyin.
Karıştırdıktan sonra yağlı kağıda yuvarlaklar halinde dökün. Düz bir bardak altıyla, çok bastırmamaya özen göstererek, şekerlerin üzerini düzleyin. Sonrasında kurabiye kalıpları ile üzerine şekil verin ve soğumasını bekleyin.
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