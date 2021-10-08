Squid Game şekeri nasıl yapılır? Squid Game şekeri malzemeleri neler?

Yönetmenliğini ve hikayesini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Squid Game dizisinde şeker oyunu dikkatleri çekti. Söz konusu dizide, borcu olan 456 kişi ıssız bir adaya götürülüyor ve para ödülü karşılığında yarıştırılıyor. Yarışmada başarılı olamayanlar ise hayatını kaybediyor. Bu oyunlardan birisi de şeker oyunuydu. Dizide oynanan şeker oyunu, sosyal medyada da viral oldu. İşte Squid Game şekeri tarifi...
SQUİD GAME ŞEKERİ MALZEMELERİ
* 5 yemek kaşığı şeker
* ½ silme çay kaşığı karbonat
SQUİD GAME ŞEKERİ TARİFİ
Şekerleri tavaya alın ve altını açın. Şeker erirken herhangi bir kaşık ile karıştırmayın. Tavayı hareket ettirerek ısıyı eşitleyebilirsiniz. Şeker eridiğinde spatula yardımı ile karıştırın sonrasında karbonatı ekleyin.
Karıştırdıktan sonra yağlı kağıda yuvarlaklar halinde dökün. Düz bir bardak altıyla, çok bastırmamaya özen göstererek, şekerlerin üzerini düzleyin. Sonrasında kurabiye kalıpları ile üzerine şekil verin ve soğumasını bekleyin.
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