Su böreği tarifi ve malzemeleri neler? Su böreği nasıl yapılır?

Öncelikle unu oval bir karıştırma kabına eleyerek alın. Sonra tuzu ekleyin. Unun ortasını elinizle havuz gibi açın. Yumurtayı katıp, kenarlardan başlayarak un ve yumurtayı birbirine yedirin. Hamurun toparlanması için azar azar 2/3 su bardağı kadar suyu ekleyin. Yavaş yavaş toparlanmış olan hamuru, mutfak tezgahınızın üzerine alın. Avuç içinizle bastırarak sertleşip iyice özleşene kadar hamuru yoğurmaya devam etmelisiniz. Hazırlamış olduğunuz hamuru 10 eşit parçaya ayırın. Mutfak tezgahınızın üzerini unlayın. Hamur bezelerinin iki tanesini kullanacağınız fırın tepsisinin boyutundan biraz daha büyük olacak şekilde oklava yardımıyla incecik şekilde açın. Kalan sekiz adet hamur bezesini, fırın tepsinizin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak açtığınız diğer iki adet hamur parçasına oranla biraz daha kalın olacak biçimde oklavayla açın.

Açtığınız hamurları haşlamak amacıyla; derin bir tencereye sıcak su, tuz ve zeytinyağını aktarın. Kaynamakta olan suya açtığınız hamurları birer birer ilave edin. Sürekli kontrol edip bir kevgir yardımıyla parçalanmaması için yavaşça çevirerek yumuşayana dek haşlayın. Haşlamış olduğunuz hamurları tel bir süzgecin üzerine alın ve sularının süzülmesini sağlayın. Böreğin iç harcı için ise maydanozu ince şekilde kıyın. Beyaz peyniri sertliğine göre rendeleyin ya da bir çatal yardımıyla ezin. Kıyılmış maydanozla beraber harmanlayın. Fırın tepsisini tereyağı ile birlikte yağlayın. Fırın tepsinizden daha büyük bir şekilde açtığınız hamur parçalarının bir tanesini tepsinin tabanına yayın. Üzerini 1 çay bardağı zeytinyağının bir kısmı ile yağlamalısınız. Hazırlamış olduğunuz peynirli iç harçtan üzerine serpiştirin. Fırın tepsinizin boyutuyla doğru orantılı bir şekilde açtığınız 8 adet hamur parçasını aralarını yağlayıp peynirli iç harç koyarak bu şekilde üst üste dizin. En alt kısımda kalan hamur parçasının fazla kısımlarını içe doğru katlayın. Fırın tepsinizin boyutundan daha büyük bir şekilde açtığınız bir diğer haşlanmış hamur parçasını tepsinin en üst kısmına yerleştirin. Dışarıda kalmakta olan kısımlarını elinizle tepsinin tabanına doğru ittirin. Ardından üzerini kalan zeytinyağı ile yağlayın. Su böreğini, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin. Oda ısısında içini çekmesi için 10-15 dakika civarı beklettiğiniz böreği dilimledikten sonra servis edin. Afiyet olsun.