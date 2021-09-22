Sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi ve malzemeleri neler?

Sufle, lezzeti ve görünümüyle sık tercih edilen tatlıların başında geliyor. Favoriniz haline gelebilecek bu enfes tatlı tencerede ve fırında da pişirilebiliyor. Peki sufle nasıl yapılır?

SUFLE NASIL YAPILIR?

En beğenilen tatlılardan birisi olan suflenin malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Tencerede, fırında pişirilebilen sufle, bardakta sunulabilmekte.

SUFLE MALZEMELERİ NELER? 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı şeker Bitter çikolata ya da damla çikolata Pudra Şekeri 8 tepeleme yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı kabartma tozu 1 adet yumurta

SUFLE TARİFİ... Öncelikle sufle yapılışına geniş bir tencere hazırlayarak başlayabiliriz. Hazırlamış olduğunuz tencerede suyunuzu kaynamaya bırakın. Suyun yüksekliğini ayarlayabilmek için sufle kaplarını tencereye yerleştirin. Sonrasında kontrollerinizi sağlayın. Hemen ardından kek hamurumuzu yapmaya geçebiliriz. Kek hamuru için geniş bir kabın içerisine şeker, ve yumurtayı ekleyerek iyice çırpın. Sonra sırasıyla sıvı yağ, kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra köpürünceye kadar çırpın. Kek hamurumuz hazır hale gelmiştir.