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Sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi ve malzemeleri neler?

22.09.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18. yüzyılda ortaya çıkan sevilen tatlılardan olan sufle tarifi merak ediliyor. Tencerede ve fırında da pişirilebilen sufle, bardakta sunulabilmekte. Yapımı kolay olarak bilinen ancak püf noktalarına dikkat edilmesi gereken bu tatlının malzemeleri de merak konusu. Peki sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi ve malzemeleri neler? İşte sufle yapımı...

Sufle, lezzeti ve görünümüyle sık tercih edilen tatlıların başında geliyor. Favoriniz haline gelebilecek bu enfes tatlı tencerede ve fırında da pişirilebiliyor. Peki sufle nasıl yapılır?

SUFLE NASIL YAPILIR?

En beğenilen tatlılardan birisi olan suflenin malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Tencerede, fırında pişirilebilen sufle, bardakta sunulabilmekte.

SUFLE MALZEMELERİ NELER?

SUFLE MALZEMELERİ NELER?
1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı şeker Bitter çikolata ya da damla çikolata Pudra Şekeri 8 tepeleme yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı kabartma tozu 1 adet yumurta

SUFLE TARİFİ...

SUFLE TARİFİ...
Öncelikle sufle yapılışına geniş bir tencere hazırlayarak başlayabiliriz. Hazırlamış olduğunuz tencerede suyunuzu kaynamaya bırakın. Suyun yüksekliğini ayarlayabilmek için sufle kaplarını tencereye yerleştirin. Sonrasında kontrollerinizi sağlayın. Hemen ardından kek hamurumuzu yapmaya geçebiliriz. Kek hamuru için geniş bir kabın içerisine şeker, ve yumurtayı ekleyerek iyice çırpın. Sonra sırasıyla sıvı yağ, kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra köpürünceye kadar çırpın. Kek hamurumuz hazır hale gelmiştir.
Isıya dayanıklı olan kabınızın içine kek harcını dökün. Kapların yarısını birazcık geçene kadar doldurmanız yeterli olacak. Kaselere çikolatalarınızı ekleyin. Evinizde olan herhangi bir çikolatayı hatta bayram çikolatalarını da kullanabilirsiniz. Kaynamış olan suya kaplarınızı yerleştirip, tencerenin kapağını kapatmayı unutmayın. Tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Bu zaman dilimi kaselerin boyutlarına göre farklılık gösterebilir. Fincan kullanıyorsanız keklerinizi daha erken alabilirsiniz. Kekler çatlamaya başlayınca kontrol sağlamalısınız. Tencerede sufle tarifi yapımı için son aşamayı da tamamlayın, sonrasında ise üzerine pudra şekeri serperek sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
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