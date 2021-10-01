Süleymaniye çorbası nasıl yapılır? Süleymaniye çorbası tarifi ve malzemeleri neler?

Süleymaniye çorbası en sevilen çorba tarifleri arasında yer alıyor. Kırmızı mercimek, un ve ıspanak gibi malzemelerden oluşan çorbanın tarifi araştırılıyor. Peki süleymaniye çorbası nasıl yapılır?

SÜLEYMANİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Süleymaniye çorbası tarifi merak ediliyor. En sevilen çorba lezzetlerinden biri olan Süleymaniye çorbası mercimek ve köftenin buluşmasından meydana geliyor.

SÜLEYMANİYE ÇORBASI MALZEMELERİ NELER? 1 su bardağı kırmızı mercimek 1 çorba kaşığı un 1 bağ ıspanak 1 çay kaşığı kimyon 2-3 çay kaşığı tuz 1 tane havuç 3 diş sarımsak Köftesi için; Karabiber 200 gram kıyma Göz kararı tuz

SÜLEYMANİYE ÇORBASI TARİFİ... İlk olarak yıkanmış mercimeği bir tencereye boşaltmalısınız. 5 su bardağı suyu üzerine döküp haşlayın. Ayrı bir tencerede doğranmış sarımsakları zeytinyağında kavurun. Havucu rendeleyip unu ve doğranmış ıspanakları ekleyin. Pişmiş olan mercimeği de suyuyla beraber diğer tencereye ekleyip 5-10 dakika daha kaynatın. Tuz ve kimyonu ilave edip sıcak olarak servis yapın.

Çorbanın köftesini hazırlamak için öncelikle geniş bir kaba kıymayı, tuzu ve karabiberi koyup, iyice yoğurmalısınız. Köfte harcından küçük parçalar alıp, elinizle misket şeklinde yuvarlayın. Kızartmak için, tavada tereyağını eritmeli ve köfteleri kızartmalısınız. Kızarmış olan köfteleri de Süleymaniye çorbasına ilave edin ve çorbayı tüm malzemeleriyle 5 dakika daha altını kısık bir halde pişirin.