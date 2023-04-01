Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla kupaya uzanıyorlar! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin 1 maçı eksik durumda olması nedeniyle olası galibiyet senaryosunda puan farkı 3'e inecek.

SÜPER BİLGİSAYAR TAHMİNDE BULUNDU

Her yıl tahmin yapan Süper bilgisayar, bu yıl da Spor Toto Süper Lig hakkında sonucu açıkladı. Şampiyonun 91 puana ulaşacağını söyleyen bilgisayar, tüm sıralamayı açıkladı.