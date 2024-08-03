Süper Kupa öncesi ortalık yangın yeri! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları birbirine girdi... Kafalarına meşale fırlattılar

Yeni sezon öncesi ezeli rakiplerden Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşma öncesi iki takım taraftarları stat çevresinde toplanmaya başlarken taraftalar arasında hoş olmayan olaylar yaşandı.

KAFALARINA MEŞALE FIRLATTILAR

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarlarını görmesi üzerine saldırmaya başlarken Sarı-Kırmızılı taraftarlara meşale fırlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki takım taraftarları arasında arbede yaşanırken bu anlar sosyal medyada gündem oldu.