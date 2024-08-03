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Süper Kupa öncesi ortalık yangın yeri! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları birbirine girdi... Kafalarına meşale fırlattılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.08.2024 17:25
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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş, yeni sezon öncesi Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala iki takım taraftarları stat çevresine toplanırken taraflar arasında arbede yaşandı. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi ezeli rakiplerden Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşma öncesi iki takım taraftarları stat çevresinde toplanmaya başlarken taraftalar arasında hoş olmayan olaylar yaşandı.

KAFALARINA MEŞALE FIRLATTILAR

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Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarlarını görmesi üzerine saldırmaya başlarken Sarı-Kırmızılı taraftarlara meşale fırlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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İki takım taraftarları arasında arbede yaşanırken bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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