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Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi! Puan durumunda sürpriz...

04.09.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın güncel puan durumunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Şu ana kadar 5 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig'de yeni haftaya Beşiktaş lider olarak girmişti. Cumartesi gününün 21.45 seansında iki maç oynandı. arabam.com Konyaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u mağlup ederek puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Yukatel Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe rakibini yenerek maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor! Şu ana kadar 5 karşılaşmanın oynandığı haftada liderlik koltuğunda oturan takım, futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

Süper Lig'de 5. haftanın cumartesi gününde 21.45'te oynanan maçların ardından liderlik koltuğu el değiştirdi.

arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu.

Fenerbahçe ise konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

KONYASPOR

KONYASPOR
11 PUAN

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE
10 PUAN

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR
10 PUAN

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ
10 PUAN

GAZİANTEP FK

GAZİANTEP FK
10 PUAN
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