Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi! Puan durumunda sürpriz...

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor! Şu ana kadar 5 karşılaşmanın oynandığı haftada liderlik koltuğunda oturan takım, futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

Süper Lig'de 5. haftanın cumartesi gününde 21.45'te oynanan maçların ardından liderlik koltuğu el değiştirdi.

arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu.

Fenerbahçe ise konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.