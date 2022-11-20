Süper Lig'e Katar'dan para yağacak! En büyük pay Aslan'ın

Dünya Kupası, bugün oynanacak Katar- Ekvador maçıyla başlayacak... Turnuvanın başlamasına sayılı saatler kala, Süper Lig'de forma giyen oyunculardan da hangilerinin Katar'da boy göstereceği belli oldu.

Ülkemizde ter döken tam 20 isim Dünya Kupası'nda görev yapacak. Organizasyona en fazla oyuncu gönderen takım 5 oyuncu ile Galatasaray olurken, Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'dan 2, Alanya, Hatay, Antalya ve Konyaspor'dan ise 1'er futbolcu Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda ter dökecek.

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