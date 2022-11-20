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Süper Lig'e Katar'dan para yağacak! En büyük pay Aslan'ın

20.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası için geri sayıma geçilirken, Dev organizasyonda Süper Lig'den forma giyecek isimler de belli oldu. FIFA'nın açıkladığı bilgiye yapılacak ödemeler, kulübe, oyuncunun turnuvada kaldığı süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde gerçekleşecek. Ödenecek olan tutardan oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüpler faydalanabilecek. İşte detaylar...

Dünya Kupası, bugün oynanacak Katar- Ekvador maçıyla başlayacak... Turnuvanın başlamasına sayılı saatler kala, Süper Lig'de forma giyen oyunculardan da hangilerinin Katar'da boy göstereceği belli oldu.

Ülkemizde ter döken tam 20 isim Dünya Kupası'nda görev yapacak. Organizasyona en fazla oyuncu gönderen takım 5 oyuncu ile Galatasaray olurken, Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'dan 2, Alanya, Hatay, Antalya ve Konyaspor'dan ise 1'er futbolcu Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda ter dökecek.

İŞTE O İSİMLER...

ALI KARIMI

ALI KARIMI

Kayserispor/İran

MAJID HOSSEINI

MAJID HOSSEINI

Kayserispor/İran

BERNARD MENSAH

BERNARD MENSAH

Kayserispor/Gana

FRANCISCO CALVO

FRANCISCO CALVO

Konyaspor/Kosta Rika

HAJI WRIGHT

HAJI WRIGHT

Antalyaspor/ABD

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