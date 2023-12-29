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Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor'da en iyi oyuncularla yollar teker teker ayrılıyor! Sözleşme fesih görüşmeleri peş peşe yapılıyor...

29.12.2023 12:45 | Son Güncelleme:
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Takımdaki oyuncularının maaşlarını ödeyemeyen Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Kısa süre önce Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Adana temsilcisinde ayrılıklar devam ediyor. Takımda bulunan krizi bu şekilde önlemeyi planlayan Adana Demirspor'da en çok maaş kazanan oyuncularla görüşmeler yapılıyor.

Adana Demirspor yıldızlarını teker teker kaybediyor. Takımın içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı kan kaybı yaşayan Adana Demirspor'da Belhanda'nın açtığı yoldan diğer futbolcular da ilerliyor.

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BELHANDA İLE YOLLAR AYRILDI

BELHANDA İLE YOLLAR AYRILDI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

JONAS SVENSSON GİTMEK İSTİYOR

JONAS SVENSSON GİTMEK İSTİYOR

Takımın bir diğer yıldızı Jonas Svensson da Adana Demirspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi ve beklemeye geçti. Adana temsilcisi Jonas Svensson ile de yollarını kısa süre içinde mecburen ayıracak.

BADOU NDIAYE'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

BADOU NDIAYE'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Tıpkı Belhanda gibi takımın en çok kazanan oyuncularından olan Badou Ndiaye'nin de önümüzdeki günlerde karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilecek. Yıldızlarını birer birer kaybeden Adana temsilcisinde taraftarlar endişelenmiş durumda...

KEVIN RODRIGUES DE GİDİYOR

KEVIN RODRIGUES DE GİDİYOR

Belhanda ve Ndiaye'den sonra yine takımın en çok kazanan oyuncularından olan Kevin Rodrigues ile masaya oturan Adana Demirspor, bu oyuncunun da sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedecek.

YUSUF SARI DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

YUSUF SARI DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

Takımın yıldızı Yusuf Sarı'ya da Avrupa'dan birçok teklif olmasından dolayı bu transfere izin verilebilir. Bütçe yaratmak isteyen Adana Demirspor, Yusuf Sarı'dan gelecek parayı kullanmak istiyor.

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