Surf and turf nedir? Surf and turf tarifi ve malzemeleri neler, nasıl yapılır?

Istakoz, karides, kalamardan birinin buharda pişirilmiş hali olan Surf and turf tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Surf and turf, özellikle Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki et lokantalarında servis edilmektedir. Peki Surf and turf nedir? İşte Surf and turf tarifi...

Surf and turf nedir?

Amerika'da 19. yüzyılın sonlarına doğru büyük porsiyonlarda ıstakoz ve bifteğin birleştirilmesi, ıstakoz sarayları olarak bilinen gösteri restoranlarında oldukça popülerdi.

1920'lerde modası geçen bu yemek, 1960'ların başında tekrardan popülerlik kazandı. Surf and turf, dondurulmuş ıstakoz ve bifteği sembolize etmektedir. Tempura isminde özel bir sosla servis edilen bu istakoz ve kırmızı et tabağı, ayrıca karides ve mantar ile çeşitlendirilebilmektedir.

Malzemeleri neler? 16 adet şitake mantarı 4 adet dana bonfile 4 adet jumbo karides 4 adet kaz ciğeri 2 çorba kaşığı patates püresi 2 çorba kaşığı tereyağı Tuz Karabiber 4 adet deniz tarağı 2 çorba kaşığı bal kabağı 2 çorba kaşığı pancar Tempura sos için: 1 su bardağı süt 2 adet yumurtanın akı 4 çorba kaşığı un

Surf and turf tarifi... Öncelikle eti tuzlayın ve ızgarada pişirin. Ardından pancar ve bal kabağını küp küp doğrayıp tereyağında soteleyin. Ayrı bir tavada da kaz ciğerlerini pişirmeye başlayın.