Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor! Acun Ilıcalı "Yaşadığı sakatlık kabusundan sonra" diyerek duyurdu

Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sezonun final gecesinde yeni konsepti duyuran Acun Ilıcalı, yarışacak olan isimleri de tek tek açıklıyor.
Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmacılar sosyal medyada gündem oldu. "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor" diyerek yeni sezona dair ipuçları veren Ilıcalı bir yarışmacıyı daha açıkladı.
Acun Ilıcalı yeni yarışmacıyı "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir" diyerek duyurdu.
Survivor 2024 All Star'da yarışacak isimler şöyle:
Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:
"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."
"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"
"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."
"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."
"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."