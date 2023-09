Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor! Acun Ilıcalı "Yaşadığı sakatlık kabusundan sonra" diyerek duyurdu

Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sezonun final gecesinde yeni konsepti duyuran Acun Ilıcalı, yarışacak olan isimleri de tek tek açıklıyor.

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmacılar sosyal medyada gündem oldu. "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor" diyerek yeni sezona dair ipuçları veren Ilıcalı bir yarışmacıyı daha açıkladı.

MERVE AYDIN SURVIVOR'DA

Acun Ilıcalı yeni yarışmacıyı "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir" diyerek duyurdu.

Survivor 2024 All Star'da yarışacak isimler şöyle: