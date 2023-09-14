MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor! Acun Ilıcalı "Yaşadığı sakatlık kabusundan sonra" diyerek duyurdu

Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor! Acun Ilıcalı "Yaşadığı sakatlık kabusundan sonra" diyerek duyurdu

14.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2024'ün ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Acun Ilıcalı her gün bir isim açıklamaya devam ediyor. Acun Ilıcalı Merve Aydın'ın yarışmacı olduğunu "Yaşadığı sakatlık kabusundan sonra" diyerek duyurdu.

Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sezonun final gecesinde yeni konsepti duyuran Acun Ilıcalı, yarışacak olan isimleri de tek tek açıklıyor.

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmacılar sosyal medyada gündem oldu. "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor" diyerek yeni sezona dair ipuçları veren Ilıcalı bir yarışmacıyı daha açıkladı.

MERVE AYDIN SURVIVOR'DA

Acun Ilıcalı yeni yarışmacıyı "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir" diyerek duyurdu.

Survivor 2024 All Star'da yarışacak isimler şöyle:

SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

NİHAT ALTINKAYA

NİHAT ALTINKAYA

Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:

"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."

NAGİHAN KARADERE

NAGİHAN KARADERE

"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"

OGEDAY GİRİŞKEN

OGEDAY GİRİŞKEN

"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."

ALEYNA KALAYCIOĞLU

ALEYNA KALAYCIOĞLU

"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."

SERCAN YILDIRIM

SERCAN YILDIRIM

"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.