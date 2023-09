Survivor All Star yarışmacılarından biri de Özgür Tetik! Acun Ilıcalı bakın ne dedi

Survivor 2024 All Star yarışmacıları her gün yeni bir isim ile daha da büyüyor. Bu sezon All Star konsepti ile ekrana gelecek olan Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda mücadele eden ve kendisini ispat eden birçok başarılı isim bulunuyor.

Turabi, Ogeday, Sercan Yıldırım, Doğukan Manço, Nagihan Karadere gibi isimlere öne çıkarken Acun Ilıcalı bir ismi daha duyurdu.

Acun Ilıcalı son yarışmacının da 1975 doğumlu Özgür Tetik olduğunu açıklarken "Özgür SMS'siz Survivor'da performansını nereye götürecek heyecanla bekliyorum" dedi.

SMS oylaması yapılmayacak Survivor All Star 2024’te yarışacak isimler şöyle...