Survivor All Star yarışmacılarından biri de Özgür Tetik! Acun Ilıcalı bakın ne dedi

Survivor 2024 All Star yarışmacıları her gün yeni bir isim ile daha da büyüyor. Bu sezon All Star konsepti ile ekrana gelecek olan Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda mücadele eden ve kendisini ispat eden birçok başarılı isim bulunuyor.
Turabi, Ogeday, Sercan Yıldırım, Doğukan Manço, Nagihan Karadere gibi isimlere öne çıkarken Acun Ilıcalı bir ismi daha duyurdu.
Acun Ilıcalı son yarışmacının da 1975 doğumlu Özgür Tetik olduğunu açıklarken "Özgür SMS'siz Survivor'da performansını nereye götürecek heyecanla bekliyorum" dedi.
SMS oylaması yapılmayacak Survivor All Star 2024’te yarışacak isimler şöyle...
Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:
"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."
"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"
"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."
"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."
"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."