MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star yarışmacılarından biri de Özgür Tetik! Acun Ilıcalı bakın ne dedi

Survivor All Star yarışmacılarından biri de Özgür Tetik! Acun Ilıcalı bakın ne dedi

19.09.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2024 All Star yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda mücadele eden birçok başarılı isim 2024 All Star kadrosunda yer alırken Acun Ilıcalı son yarışmacının da Özgür Tetik olduğunu duyurdu.

Survivor 2024 All Star yarışmacıları her gün yeni bir isim ile daha da büyüyor. Bu sezon All Star konsepti ile ekrana gelecek olan Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda mücadele eden ve kendisini ispat eden birçok başarılı isim bulunuyor.

Turabi, Ogeday, Sercan Yıldırım, Doğukan Manço, Nagihan Karadere gibi isimlere öne çıkarken Acun Ilıcalı bir ismi daha duyurdu.

dgdfgdf

Acun Ilıcalı son yarışmacının da 1975 doğumlu Özgür Tetik olduğunu açıklarken "Özgür SMS'siz Survivor'da performansını nereye götürecek heyecanla bekliyorum" dedi.

SMS oylaması yapılmayacak Survivor All Star 2024’te yarışacak isimler şöyle...

SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

NİHAT ALTINKAYA

NİHAT ALTINKAYA

Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:

"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."

NAGİHAN KARADERE

NAGİHAN KARADERE

"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"

OGEDAY GİRİŞKEN

OGEDAY GİRİŞKEN

"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."

ALEYNA KALAYCIOĞLU

ALEYNA KALAYCIOĞLU

"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."

SERCAN YILDIRIM

SERCAN YILDIRIM

"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.