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  4. Survivor’dan elenmişti! Survivor Sergen bakın kim çıktı... O programa da katılmış!

Survivor’dan elenmişti! Survivor Sergen bakın kim çıktı... O programa da katılmış!

18.06.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan ve finali gitgide yaklaşan Survivor 2021'de rekabet bütün hızıyla sürüyor. Sevilen programda geçtiğimiz bölümlerde yarışmanın en çok adından söz ettiren isimlerinden olan Sergen Bayar, yarışmaya veda etmişti. Survivor'a yedek isimler arasından dahil olan Sergen Bayar'ın kimliği şaşırttı. Bayar'ın daha önce çokça takip edilen bir televizyon programına daha katıldığı ortaya çıktı. Ayrıca çok tanınan biri isimle fotoğrafları da gündem haline geldi.

İşte Survivor Sergen hakkında bilinmeyenler...

O İSİMLE FOTOĞRAFI DA ORTAYA ÇIKTI! SURVİVOR SERGEN HAKKINDA BİLİNMEYENLER...

Sezonlardır yayınlanmaya eden reyting rekortmeni program Survivor, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Geçmiş bölümlerde yarışmaya veda eden isimlerden olan Sergen Bayar'ın hayatı ve özel yaşamı merak ediliyordu.

BAŞKA BİR YARIŞMAYA DAHA KATILMIŞ

BAŞKA BİR YARIŞMAYA DAHA KATILMIŞ
Yarışmaya yedek isimler arasından dahil olan Bayar'ın daha önce ekranlarda yayınlanan bir başka yarışmaya daha dahil olduğu ortaya çıktı.

KUAFÖRÜM SENSİN'E DE KATILMIŞ!

KUAFÖRÜM SENSİN'E DE KATILMIŞ!
Sergen Bayar'ın daha önce de Kuaförüm Sensin isimli yarışmaya, Özlem Kurt'un asistanı olarak katıldığı ortaya çıktı.
Ayrıca Sergen'in sosyal medya üzerinde Hülya Avşar ile beraber çekildiği fotoğrafları da bulunuyor. Bu fotoğrafların da yine bir projeden olduğu tahmin ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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