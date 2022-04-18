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Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi? Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı arasında ne oldu?

18.04.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi? Sorusunun yanıtı, yarışmanın Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde sevilen yarışmacının yaptığı açıklama ve iddiaları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı bunun üzerine konseyde Çek Cumhuriyeti'nde yetişen güzel yarışmacıya onun tarafından şiddete uğrayıp uğramadığını sordu. Peki Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi? Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı arasında ne oldu? İşte merak edilenler...

Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı tarafından şiddete uğradığını iddia etti ve yarışmanın 2020 sezonu sonrası 6 ay aşk yaşadıklarını anımsatarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Ünlüler takımının kazanması sonrası konseyde iki yarışmacı arasında gergin anlar yaşandı. Peki Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi? Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı arasında ne oldu? Survivor All Star 2022'de yaşananlar ve merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR NİSA, BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN DAYAK MI YEDİ?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a Nisa Bölükbaşı'nın geçmişte 6 ay aşk yaşadığı Barış Murat Yağcı ile ilgili iddiaları damga vurdu.
Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gözyaşlarına boğulurken Barış Murat Yağcı'nın kaybeden gönüllüler takımı yarışmacıları Sude ve Yağmur'u teselli etmesi Nisa'yı çileden çıkardı.
Nisa Bölükbaşı "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" dedi.
Bu olay sonrasın ada konseyinde açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı şu ifadeleri kullandı: ""Resmen karalıyor. Öyle bir algı yapıyor ki Nisa onu dövmüşüm gibi. Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu geri kalanlarında da uyuyordu. Şov yapmak istesem başka bir şey yapardım..."
"Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döv, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum."
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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