Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç malzemeleri nelerdir?

Düşük kalorisi ve kolay erişilebilen malzemeleriyle, birçok mutfağın favori tatlısı olan sütlacın nasıl yapıldığını gelin adım adım öğrenelim:
Yapımı için malzemeler:
- 1 litre süt
- 2 çay bardağı yıkanmış pirinç
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 4 su bardağı su
SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?
İlk aşamada, yıkamış olduğunuz pirinçleri bir tencereye koyun.
Pirinçlerin üzerine 4 su bardağı suyu ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
Pirinçler kaynayınca, ocağın altını kısın ve kısık ateşte bir süre daha pişirin. Pirinçleri ara ara karıştırın.
Pirinçler suyunu çektiğinde, sütü tencereye boşaltın ve yüksek ateşte devamlı olarak karıştırın.
Süt kaynamaya başlayınca 20 dakika olmak üzere kısık ateşte bırakın.
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