Suudi Arabistan'da festivale katılan Meryem Uzerli sosyal medyanın diline düştü! "Estetikten gülemiyor"

Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Filiz Ahmet, Selma Ergeç'in başrolünü paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle şöhretine şöhret katan, şimdilerde ise reklam filmleriyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli o dönem adından söz ettiren isimlerdendi.
Tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek ülkeyi terk eden oyuncu son dönem estetikleriyle gündeme geliyor.
İki kızıyla birlikte Almanya'da yaşayan ünlü oyuncu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde kırmızılar içinde boy gösterdi.
Ancak takipçilerinin gözünden başını kapayıp göğüs dekoltesi verdiği kaçmayan Meryem Uzerli sosyal medyanın diline düştü.
Meryem Uzerli'nin estetikli son halini görenler de "Yazık kendine ne yaptın","Estetikten gülemiyor", " Üst Kızılcık Şerbeti alt Yalı Çapkını", "Artık estetik yaptırma" yorumlarında bulundu.