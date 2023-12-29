Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı! Atatürk tişörtü ve pankartını engellemek için skandal üstüne skandal hamle

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın soyunma odasının önüne polis kuvvetlerini yerleştirdi.

"ATATÜRK'E ALERJİ!"

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın Atatürk tişörtü ve pankartı ile sahaya çıkmasına izin vermedi. Atatürk'ün siyasi bir mesaj olabileceğini savunan Suudi Arabistan yetkilileri bu hadsiz düşüncesini son ana kadar devam ettirdiler.

POLİSLER SOYUNMA ODASINA YERLEŞTİ

İki takımın da soyunma odasında bulunan Atatürk tişörtlerini engellemek için kapı önüne kadar gelen polisler, bu tişörtlerin olası bir sahaya çıkma durumunu engellemek için görev aldı. Yaşanan bu skandala rağmen TFF'nin Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme yapması büyük tepki çekti.

SOYUNMA ODASINA ZORLA GİRİP PANKARTA EL KOYDU

Suudi Arabistan polisleri, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe soyunma odasına zorla girip pankarta el koydu.

