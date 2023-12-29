SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı! Atatürk tişörtü ve pankartını engellemek için skandal üstüne skandal hamle

Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı! Atatürk tişörtü ve pankartını engellemek için skandal üstüne skandal hamle

29.12.2023 21:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe, yaşanan kriz sonrası Türkiye’ye dönüyor. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan maçta yaşanan kriz sonrası olay büyüdü. Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmasına izin vermedi. Bu olayı engellemek için takımlarımızın soyunma odasının önüne polisleri görevlendirdiler.

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın soyunma odasının önüne polis kuvvetlerini yerleştirdi.

"ATATÜRK'E ALERJİ!"

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın Atatürk tişörtü ve pankartı ile sahaya çıkmasına izin vermedi. Atatürk'ün siyasi bir mesaj olabileceğini savunan Suudi Arabistan yetkilileri bu hadsiz düşüncesini son ana kadar devam ettirdiler.

POLİSLER SOYUNMA ODASINA YERLEŞTİ

İki takımın da soyunma odasında bulunan Atatürk tişörtlerini engellemek için kapı önüne kadar gelen polisler, bu tişörtlerin olası bir sahaya çıkma durumunu engellemek için görev aldı. Yaşanan bu skandala rağmen TFF'nin Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme yapması büyük tepki çekti.

SOYUNMA ODASINA ZORLA GİRİP PANKARTA EL KOYDU

Suudi Arabistan polisleri, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe soyunma odasına zorla girip pankarta el koydu.

Canlı Skor

TARAFTARLARIMIZ STADYUMU TERK ETTİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Suudi Arabistan atatürk fenerbahçe galatasaray evlendi
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan canlı yayında çok sert sözler: Lanet olsun size

Fatih Portakal'dan canlı yayında çok sert sözler: Lanet olsun size

Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray tarihi çağrı! ''Süper Kupa finalini gelin stadımızda oynayın''

Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray tarihi çağrı! ''Süper Kupa finalini gelin stadımızda oynayın''

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

"Acun Bey" sözüyle fenomen olmuştu! Değişimi olay oldu

"Acun Bey" sözüyle fenomen olmuştu! Değişimi olay oldu

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi!

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi!

Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı!

Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.