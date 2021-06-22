Suvivor'da kim elendi? 22 Haziran 2021 SMS sonuçları açıklandı mı? İşte Survivor Exxen SMS sıralaması

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da büyük final içi geri sayım başladı. Büyük finale sayılı günler kala adaya kimin veda edeceği merak edilmeye başlandı. Son dörde kalan yarışmacılar arasında gerçekleştirilen sms oylamasının sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki Suvivor'da kim elendi? 22 Haziran 2021 sms sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Suvivor'da elenen isim belli oldu mu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da büyük finale kısa süre kala eleme heyecanı yaşanıyor.

25 Mayıs Perşembe akşamı final yapmaya hazırlanan yarışmada finale kimlerin adını yazdıracağı merak konusu oldu.

Son haftaya kalan yarışmacılar arasında İsmail ile Aleyna yarı final biletini garantilemişken, diğer üç yarışmacı arasından bu akşam bir isim daha elenecek.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? Büyük finale çok kısa bir süre kala İstanbul'da gerçekleştirilecek olan yarı finalde koltuğunu şimdiden belirleyen isim İsmail olurken, elenecek ismin kim odluğu merak edilmeye başlandı