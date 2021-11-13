Tamamen şeffaf! İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi

Geçtiğimi aylarda erkek arkadaşıyla her sabah diş fırçalar gibi ilişkiye girdiğini söyleyen Moss, dikkat çekmeye devam ediyor.

23 yaşındaki İngiliz model Lottie Moss, ilk kez Tristan Evans ile olan ilişkisi hakkında konuşmuştu.

Diş fırçalar gibi erkek arkadaşıyla her sabah ilişkiye girdiğini söyleyen Moss, tüm insanların ilişkiye girmesine rağmen, bu durumun neden utanılacak bir şeymiş gibi lanse edildiğine anlam veremediğini söyledi.