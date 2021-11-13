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Tamamen şeffaf! İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi

13.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Kate Moss’un üvey kardeşi sınırları zorlamaya devam ediyor. Kardeşi gibi model olan Lottie Moss, Londra'da akşam yemeğine giderken görüntülendi.

Paylaştığı erotik pozlarla gündem olan ve aile içerisinde büyük krize yol açan Lottie Moss’un evlatlıktan reddedileceği söyleniyor.

LOTTIE MOSS

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un üvey kardeşi ve meslektaşı Lottie Moss, Soho'da akşam yemeğine giderken görüntülendi.
Transparan elbisesiyle bakışları üzerine çeken Moss, sutyen giymeyi tercih etmedi.
Geçtiğimi aylarda erkek arkadaşıyla her sabah diş fırçalar gibi ilişkiye girdiğini söyleyen Moss, dikkat çekmeye devam ediyor.
23 yaşındaki İngiliz model Lottie Moss, ilk kez Tristan Evans ile olan ilişkisi hakkında konuşmuştu.
Diş fırçalar gibi erkek arkadaşıyla her sabah ilişkiye girdiğini söyleyen Moss, tüm insanların ilişkiye girmesine rağmen, bu durumun neden utanılacak bir şeymiş gibi lanse edildiğine anlam veremediğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Lottie Moss
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