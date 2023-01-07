Taraftar çıldırtan hamle! Galatasaray Wout Weghorst'u Beşiktaş'ın elinden kapıyor... İlk görüşme gerçekleşti ve...

Özellikle hücum hattına takviyeler yapması beklenen Sarı-Kırmızılı ekip için oldukça ses getirecek bir transfer hamlesi gündeme geldi. Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar İngiltere ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'u listeye aldı.