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Taraftar çıldırtan hamle! Galatasaray Wout Weghorst'u Beşiktaş'ın elinden kapıyor... İlk görüşme gerçekleşti ve...

07.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken, topladığı 36 puanla zirvenin sahibi olan Galatasaray, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi temaslarını sıklaştırmış durumda. Özellikle hücum yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray ligde geride kalan 17 haftanın sonunda topladığı 36 puanla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda kupayı müzesine götürmek isterken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi eksik bölgelere takviye yapabilmek için temaslarını sıklaştırmış durumda.

Özellikle hücum hattına takviyeler yapması beklenen Sarı-Kırmızılı ekip için oldukça ses getirecek bir transfer hamlesi gündeme geldi. Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar İngiltere ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'u listeye aldı.

Sarıdağ'ın iddiasına göre; Galatasaray yönetimi Weghorst'un menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ 

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ 

Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti. Yıldız golcü, Kara Kartal’a döner dönmez etkin bir görüntü ortaya koymaya devam etse de son Adana Demirspor karşılaşmasını boş geçmişti.

15 MAÇ 11 GOL 

15 MAÇ 11 GOL 

Bu sezon 15 lig maçında 7 gol ve 4 asistle oynayan 30 yaşındaki Hollandalı santrfor, bugün oynanacak Kasımpaşa maçında da zaferi getiren isim olması bekleniyor. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında etkili görüntü sergileyen Weghorst, bugün maçın kader adamı olacak.

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