Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Dev maça saatler kala karar Icardi için karar verildi... İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

TRABZON'A FİRESİ YOK

Derbilerin gol makinesi Icardi, Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a karşı 2 kez forma giydi. Cim Bom bu 2 mücadeleyi de galip tamamlarken, Arjantinli yıldız 3 gol ve 1 asistle bu maçlarda yıldızlaştı. Ligde 3 maçtır oynamayan, 5 maçtır da gol atamayan Icardi, yine bir derbiyle gol hasretini dindirmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezonki 27 resmi maçta 17 golü 6 asisti var.