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  4. Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Dev maça saatler kala karar Icardi için karar verildi... İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Dev maça saatler kala karar Icardi için karar verildi... İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2024 14:32 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Haftanın maçında ezeli rakiplerden Trabzonspor, Papara Park'ta şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray'ı konuk edecek. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği mücadeleye az bir süre kala özellikle Sarı-Kırmızılı taraftarların merakla beklediği konulardan biri Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ilk 11'de başlayıp başlayamayacağıydı. Yıldız golcü için Okan Buruk kararını verirken, ilk 11'ler de büyük oranda netleşti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabakada ilk düdük 19.00'da çalacak. Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 11'ini galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, hanesine 37 puan yazdırdı ve haftaya 3. sırada başladı.

Galatasaray ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 51 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Canlı Skor

GALATASARAY'A ICARDI MÜJDESİ

GALATASARAY'A ICARDI MÜJDESİ

Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanı hazırlıklarını Florya'da yaptığı antrenmanla tamamladı ve akşam saatlerinde şehre geçerek otelde kampa girdi. Yolculuk öncesi teknik heyeti en çok sevindiren gelişme ise hiç şüphesiz Mauro Icardi'nin antrenman performansıydı.

İLK 11 BAŞLAYACAK!

İLK 11 BAŞLAYACAK!

Yüz kemiği ve ayağındaki darbeye bağlı sakatlıklar sebebiyle bir süredir dinlendirilen Arjantinli yıldız, cumartesi günü çıktığı 2. idmanda da müthiş bir efor ortaya koydu. Taktik prova sırasında oynanan çift kale maçta birbirinden güzel goller atan Icardi, son anda bir değişiklik olmazsa, Trabzonspor karşısına ilk 11'de çıkacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Bakasetas, Visca, Fountas, Enis

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

TRABZON'A FİRESİ YOK

TRABZON'A FİRESİ YOK

Derbilerin gol makinesi Icardi, Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a karşı 2 kez forma giydi. Cim Bom bu 2 mücadeleyi de galip tamamlarken, Arjantinli yıldız 3 gol ve 1 asistle bu maçlarda yıldızlaştı. Ligde 3 maçtır oynamayan, 5 maçtır da gol atamayan Icardi, yine bir derbiyle gol hasretini dindirmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezonki 27 resmi maçta 17 golü 6 asisti var.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Alper Çetin ve Serkan Olguncan eşlik edecek.

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