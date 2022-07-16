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Tarihe ışık tutuyor! Likya Uygarlığı’na ait eserler Antalya’da binlerce ziyaretçisini ağırlıyor

16.07.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Demre ilçesindeki Likya Uygarlıkları Müzesi, Likya Birliği kentlerinden çıkarılan tarihi eserlerle Likya uygarlığını bugüne taşıyor. Binası da tarihi kalıntı olan müze, dünyada farkındalık yaratan müzelerden biri. Aynı zamanda önündeki Noel Baba Kuş Cenneti ile iç içe olması da müzenin farkındalığını artırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında 2009 yılında başlatılan Myra-Andriake kazılarında ortaya çıkarılan Myra Antik Kenti'nin limanı olan Andriake Liman Kenti, açık hava müzesi haline getirildi.

2 BİN 240 ESER SERGİLENİYOR

Kazılarda ortaya çıkarılan ve bir bölümü yıkık halde bulunan, milattan sonra 129 yılından kalan Hadrian Granaryum'u dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın destekleriyle kapalı müze haline getirilip, adı 'Likya Uygarlıkları Müzesi' oldu.
2013'te başlayan müze çalışmaları tamamlanarak 25 Haziran 2016'da, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile müze inşaatını başlatan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katıldığı törenle ziyarete açıldı.
Likya Uygarlıkları Müzesi, 7 birleşik büyük odadan meydana gelen 2 bin 400 metrekarelik kapalı alandan oluşuyor ve 1070 metrekarelik teşhir alanı bulunuyor.
Kapalı alanda 9 Likya Birliği kentinde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan 2 bin 240 eser sergileniyor. Bu eserlerden 515'i sikke, 1720'si arkeolojik, 5'i de etnografik eser. Myra, Patara, Xanthos, Andriake, Tılos, Arykanda, Pınara, Antiphellos ve Olimpos antik kentleri ile Aziz Nikolaos Anıt Müzesi kazılarından çıkarılan eserler, bu müzede sergileniyor.
Likya, Roma ve Bizans dönemlerini kapsayan eserler arasında mutfak eşyaları, altın takılar, mermer heykeller, kaplar, gözyaşı kutuları, ikonlar, Aziz Nikolaos Kilisesi'nin çanı, toprak ve cam eşyalar yer alıyor. Müze içinde ve dışındaki canlandırmalarla Andriake Liman Kenti de bugüne taşınıyor.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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