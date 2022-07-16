Tarihe ışık tutuyor! Likya Uygarlığı’na ait eserler Antalya’da binlerce ziyaretçisini ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında 2009 yılında başlatılan Myra-Andriake kazılarında ortaya çıkarılan Myra Antik Kenti'nin limanı olan Andriake Liman Kenti, açık hava müzesi haline getirildi.

2 BİN 240 ESER SERGİLENİYOR

Kazılarda ortaya çıkarılan ve bir bölümü yıkık halde bulunan, milattan sonra 129 yılından kalan Hadrian Granaryum'u dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın destekleriyle kapalı müze haline getirilip, adı 'Likya Uygarlıkları Müzesi' oldu.

2013'te başlayan müze çalışmaları tamamlanarak 25 Haziran 2016'da, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile müze inşaatını başlatan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Likya Uygarlıkları Müzesi, 7 birleşik büyük odadan meydana gelen 2 bin 400 metrekarelik kapalı alandan oluşuyor ve 1070 metrekarelik teşhir alanı bulunuyor.

Kapalı alanda 9 Likya Birliği kentinde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan 2 bin 240 eser sergileniyor. Bu eserlerden 515'i sikke, 1720'si arkeolojik, 5'i de etnografik eser. Myra, Patara, Xanthos, Andriake, Tılos, Arykanda, Pınara, Antiphellos ve Olimpos antik kentleri ile Aziz Nikolaos Anıt Müzesi kazılarından çıkarılan eserler, bu müzede sergileniyor.