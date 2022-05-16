Tarihi 1800 yıl öncesine dayanan Tharsa Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı! Turizme kazandırılacak

Adıyaman’ın Kuyulu köyü kırsalında geçen yıl Roma dönemine ait olduğu belirtilen bir aile mezarlığı bulunmuştu. Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların hızlandırıldığı söylendi.

Tharsa Antik Kenti'nde inceleme yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanda 60 aile mezarının bulunduğunu belirterek, "2021 yılında burada yapmış olduğumuz kazılarda 60 mezar tespit ettik. 20 mezar odamızı temizledik. Bu yıl içinde de 25 veya 30 oda mezarın temizlenmesini hedefliyoruz" dedi.