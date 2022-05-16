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Tarihi 1800 yıl öncesine dayanan Tharsa Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı! Turizme kazandırılacak

16.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da tarihinin 1800 yıl öncesine kadar uzandığı tahmin edilen ve Roma döneminden kalma eserlerin bulunduğu Tharsa Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı. İçinde 60 aile mezarlığının bulunduğu bölgenin kazı çalışmalarının sonrasında turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Adıyaman’ın Kuyulu köyü kırsalında geçen yıl Roma dönemine ait olduğu belirtilen bir aile mezarlığı bulunmuştu. Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların hızlandırıldığı söylendi.

60 AİLE MEZARI BULUNDU

Tharsa Antik Kenti'nde inceleme yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanda 60 aile mezarının bulunduğunu belirterek, "2021 yılında burada yapmış olduğumuz kazılarda 60 mezar tespit ettik. 20 mezar odamızı temizledik. Bu yıl içinde de 25 veya 30 oda mezarın temizlenmesini hedefliyoruz" dedi.
Müze Müdürü Alkan, bölgenin tarihinin 1800 yıl öncesine dayandığını belirtirken, çalışmaların tamamlanması ile antik kentin turizme açılacağını kaydetti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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