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    4. Tatil planı yapanlar dikkat... Birçok ülkeye gitmek için vize almanıza gerek yok! İşte vizesiz gidilen ülkeler, kimlikle veya kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen ülkeler

    Tatil planı yapanlar dikkat... Birçok ülkeye gitmek için vize almanıza gerek yok! İşte vizesiz gidilen ülkeler, kimlikle veya kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen ülkeler

    10.12.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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    2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilme imkanı yakalanacağına yönelik haberler, yeni yılda tatil planı yapmayı düşünen vatandaşları harekete geçirdi. Türk vatandaşlarından vize istemeyen birçok ülke bulunurken, tatilciler tarafından vizesiz gidilen ülkeler araştırılmaya başlandı. Hatta Türk vatandaşlarının pek çok ülkeye kimlikle seyahat edebileceği gibi kapıda vize uygulamasıyla seyahat edebileceği de belirtilmekte.

    Vizesiz seyahat tatilcilerin dikkatini çeken konulardan birisi oluyor. Örneğin dünya çapında, diğer ülkelerin vatandaşlarına vizesiz veya kolay vize uygulamalarıyla giriş imkanı sunan ülkeler bulunuyor. Türkiye'de ise 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilme imkanı yakalanacağına yönelik haberler ise yeni yılda vizesiz ülkelere gitmeyi planlayan vatandaşları harekete geçirdi.

    Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Yani birçok ülkeye giriş yapmak için vize almaya gerekmiyor. Hatta öyle rotalar bulunuyor ki kimlikle seyahat edebileceğiniz gibi kapıda vize uygulaması ile seyahat edebiliyorsunuz.


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    İŞTE VİZESİZ, KİMLİKLE VEYA KAPIDA VİZE UYGULAMASI İLE SEYAHAT EDİLEBİLEN O ÜLKELER

    • AZERBAYCAN

    (90 gün vizesiz, pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş)

    • GÜRCİSTAN

    (90 gün vizesiz, Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş)

    • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

    Kimlikle seyahat

    • SUUDİ ARABİSTAN

    Kapıda vize uygulaması (ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına), MOLDOVA (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz, pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş)

    • YUNANİSTAN (ADALARDA)

    7 günlük vize muafiyeti

    • ANDORRA

    90 gün vizesiz (Schengen vizesi gerekiyor)

    Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

    • BOSNA HERSEK 

    Kimlikle seyahat

    • SIRBİSTAN

    Kimlikle seyahat

    • ANTİGUA VE BARBUDA

    180 gün vizesiz

    • ARJANTİN

    90 gün vizesiz

    • ARNAVUTLUK

    90 gün vizesiz

    • BAHAMALAR

    240 gün vizesiz

    • BAHREYN

    30 gün vizesiz

    • BARBADOS

    180 gün vizesiz

    • BELARUS

    30 gün vizesiz

    • BELİZE

    90 gün vizesiz

    • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

    30 gün vizesiz

    • BOLİVYA

    90 gün vizesiz

    • BOTSVANA

    90 gün vizesiz

    • BREZİLYA

    90 gün vizesiz

    • BRİTANYA VİRJİN ADALARI

    30 gün vizesiz

    • BRUNEİ

    30 gün vizesiz

    • COOK ADALARI

    31 gün vizesiz

    • DOĞU TİMOR

    30 gün vizesiz

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