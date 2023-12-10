Tatil planı yapanlar dikkat... Birçok ülkeye gitmek için vize almanıza gerek yok! İşte vizesiz gidilen ülkeler, kimlikle veya kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen ülkeler

Vizesiz seyahat tatilcilerin dikkatini çeken konulardan birisi oluyor. Örneğin dünya çapında, diğer ülkelerin vatandaşlarına vizesiz veya kolay vize uygulamalarıyla giriş imkanı sunan ülkeler bulunuyor. Türkiye'de ise 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilme imkanı yakalanacağına yönelik haberler ise yeni yılda vizesiz ülkelere gitmeyi planlayan vatandaşları harekete geçirdi.
Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Yani birçok ülkeye giriş yapmak için vize almaya gerekmiyor. Hatta öyle rotalar bulunuyor ki kimlikle seyahat edebileceğiniz gibi kapıda vize uygulaması ile seyahat edebiliyorsunuz.
(90 gün vizesiz, pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş)
(90 gün vizesiz, Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş)
Kimlikle seyahat
Kapıda vize uygulaması (ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına), MOLDOVA (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz, pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş)
7 günlük vize muafiyeti
90 gün vizesiz (Schengen vizesi gerekiyor)
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
Kimlikle seyahat
Kimlikle seyahat
180 gün vizesiz
90 gün vizesiz
90 gün vizesiz
240 gün vizesiz
30 gün vizesiz
180 gün vizesiz
30 gün vizesiz
90 gün vizesiz
30 gün vizesiz
90 gün vizesiz
90 gün vizesiz
90 gün vizesiz
30 gün vizesiz
30 gün vizesiz
31 gün vizesiz
30 gün vizesiz