Tatil planı yapanlar dikkat... Birçok ülkeye gitmek için vize almanıza gerek yok! İşte vizesiz gidilen ülkeler, kimlikle veya kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen ülkeler

Vizesiz seyahat tatilcilerin dikkatini çeken konulardan birisi oluyor. Örneğin dünya çapında, diğer ülkelerin vatandaşlarına vizesiz veya kolay vize uygulamalarıyla giriş imkanı sunan ülkeler bulunuyor. Türkiye'de ise 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilme imkanı yakalanacağına yönelik haberler ise yeni yılda vizesiz ülkelere gitmeyi planlayan vatandaşları harekete geçirdi.

Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Yani birçok ülkeye giriş yapmak için vize almaya gerekmiyor. Hatta öyle rotalar bulunuyor ki kimlikle seyahat edebileceğiniz gibi kapıda vize uygulaması ile seyahat edebiliyorsunuz.



