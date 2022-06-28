Tatilcilerin yeni gözdesi çadır turizmi oldu! “Otele göre daha ekonomik”

Yaz sonuna kadar aynı alanda kamp yapanların yanında, günübirlik küçük çadır ile günlük veya bir haftalık tatil için gelen vatandaşlar çadırda tatil yapmanın hem ekonomik, hem de sağlıklı olduğunu belirttiler. Akyaka orman kampına 18 yaşında gelen ve 58 yaşında olan bir vatandaş, 40 yıldır çadırda tatili tercih ettiğini açıkladı.

TATİL ANLAYIŞI TAMAMEN DEĞİŞTİ

500 çadır kapasiteli Akyaka Orman Kampında tatilciler sürekli Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın riskine karşı uyarılıyor. Orman ekipleri, çadır kamp içinde hem yaya, hem de araçla dolaşarak vatandaşları ateş konusunda dikkatli olmalarını ve yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde mangal yakmamaları konusunda uyarıyor.

Akyaka Orman Kampı’nda doğa ve kuşlar ile iç içe tatil yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Serkan Cengiz, “Pandemi hayatımıza girdiğinden beri insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar. Otele göre hem daha ekonomik, hem çocukların doğada kendilerini bu şekilde oyun alanlarının olması, mutlu etmeleri, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar. Doğada olmalar bizim için çok güzel. Doğayı zaten seviyoruz. Burada olmak bizim için keyif verici” dedi.

İzmir’den gelen tatilci, “Biraz daha ekonomik diğer tatil seçeneklerine göre. Ailecek daha pratik ve daha ekonomik oluyor. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Yine de insanların kendi tercihine bağlı. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Pandemi süreci herkesi bunalttı. Uzun süren bir süreç oldu. Sonrasında rahatlama ile beraber, ekonomik nedenlerle beraber çadır turizmini daha çok tercih eder olduk. Daha ekonomik, daha uygun geldiği için” dedi.