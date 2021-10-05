Tavuklu siron nasıl yapılır? Tavuklu siron malzemeleri neler?

Mantı çeşitlerinden biri olan tavuklu sironu hazırlamak oldukça pratik. Tavuklu sironun iç sosunu hazırlamak için ½ çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı kekik gerekiyor. İşte tavuklu siron tarifi...

TAVUKLU SİRON TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Siron İçin: * 1 tatlı kaşığı karabiber * 1 adet tavuk göğsü * 1 tatlı kaşığı tuz * 2 adet yufka İç Sosu İçin: * ½ çay bardağı sıvı yağ * 1 çay kaşığı tuz * 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber * 1 tatlı kaşığı kekik Üzeri İçin: * 1 kase süzme yoğurt * ½ çay bardağı su * 1 yemek kaşığı domates salçası * 3 yemek kaşığı zeytinyağı * 3 yemek kaşığı domates püresi

TAVUKLU SİRON NASIL YAPILIR? Tavuklu sironun iç sos malzemelerini bir kaba alın ve karıştırın. Yufkanın içini açın ve içine sosu sürün. Sonrasında yufkanın ucunu ve yanlarını katlayın, tavuğun yarısını katladığınız kısma koyun ve rulo yapın.

İki parmak aralıklarla kesin ve küçük bir fırın kabına dizin. Sonrasında diğer yufkaya da aynı işlemi yapın, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp kıtır kıtır olana kadar fırında pişirin.