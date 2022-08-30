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Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

30.08.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Çetin kısa süre önce evlenen şarkıcı Oğuzhan Koç'un "düğün takısı"nı konseri sırasında sahnede takdim etti.

Kapaklı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün oyuncu Demet Özdemir'le evlenen şarkıcı Koç, dün akşam 3. Kapaklı Kazak Gölü Festivalinde sahne aldı.

Belediye Başkanı Çetin, konser bitimi şarkıcıyı tebrik için sahneye çıktı. Festival nedeniyle düğüne katılamadığını ifade eden Çetin, Oğuzhan Koç'a mutluluklar dileyerek düğün takısı olarak çeyrek altın taktı.

Çetin'in hediyesi için teşekkür eden Koç, "Bilseydim böyle bir ortam vardı. Düğünü de Kapaklı'da yapardım. Her şey çok güzel, burada olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ardından Çetin ve Koç seyircilerle öz çekim yaptı.

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

Tekirdağ'da konser veren Oğuzhan Koç'a belediye başkanı düğün takısını sahnede taktı

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Tekirdağ Kapaklı Mustafa Çetin Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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