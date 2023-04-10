Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Son halini görenler tanıyamadı... Bir dönemin yıldızıydı

1997 yılında ekran serüvenine başlayan Teletabiler (Teletubbies) isimli çizgi dizi ikonik bir yapım olmayı başarmıştı. Çizgi dizide en az Teletabiler kadar ünlü olan bir de ‘Güneş bebek’ yer alıyordu. Her bölümün başında ve sonunda ortaya çıkarak kıkırdayan güneş bebek, 365 bölüm boyunca ekranlara geldi. BBC yapımı Teletabiler'de Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po adındaki Teletabiler Türkiye'de de çok seviliyordu. Tüm dünyada bilinen bir yüz olmasına rağmen kimsenin tanıyamadı Jessica Smith’in son hali de herkesi şaşkına çevirdi.

“HASTANEDE TARTILIYORDUM”

Hastanede tartıldığı sırada keşfedildiğini fade eden Smith, “Hastanede tartıldığım sırada bir yapımcı tarafındna keşfedildim. Ailemle temasa geçtiler. Her bölüm için bir kameranın karşısına oturmam ve babamın beni kameraya güldürmek için oyuncaklarla oynamasını izlemem gerekiyordu. Babam beni güldürmek için her şeyi yapıyordu” dedi.