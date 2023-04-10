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  4. Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Son halini görenler tanıyamadı... Bir dönemin yıldızıydı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Son halini görenler tanıyamadı... Bir dönemin yıldızıydı

10.04.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990’lı yılların popüler çizgi dizisi Teletubbies (Teletabiler) bir nesli büyüten yapım olarak dünya genelinde popülerleşmişti. 1997-2001 yılları arasında yayınlanan çizgi dizinin başında ve sonunda bir güneşin içinden çıkarak çevresine gülücükler saçan bebeği büyüdü. Henüz 9 aylıkken dünyaca ünlü bir isim haline gelen Jessica Smith’in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

1997 yılında ekran serüvenine başlayan Teletabiler (Teletubbies) isimli çizgi dizi ikonik bir yapım olmayı başarmıştı. Çizgi dizide en az Teletabiler kadar ünlü olan bir de ‘Güneş bebek’ yer alıyordu. Her bölümün başında ve sonunda ortaya çıkarak kıkırdayan güneş bebek, 365 bölüm boyunca ekranlara geldi. BBC yapımı Teletabiler'de Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po adındaki Teletabiler Türkiye'de de çok seviliyordu. Tüm dünyada bilinen bir yüz olmasına rağmen kimsenin tanıyamadı Jessica Smith’in son hali de herkesi şaşkına çevirdi.

“HASTANEDE TARTILIYORDUM”

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Hastanede tartıldığı sırada keşfedildiğini fade eden Smith, “Hastanede tartıldığım sırada bir yapımcı tarafındna keşfedildim. Ailemle temasa geçtiler. Her bölüm için bir kameranın karşısına oturmam ve babamın beni kameraya güldürmek için oyuncaklarla oynamasını izlemem gerekiyordu. Babam beni güldürmek için her şeyi yapıyordu” dedi.

İŞTE GÜNEŞ BEBEĞİN SON HALİ...

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Anahtar Kelimeler:
teletabiler

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