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  4. Tema korkuydu, o konsepte uyuldu... 'Cadılar Bayramı' partisine katılan gençlerin arasında bir çift kostümleri değil kendileri yankesici çıktı, 6 kişinin telefonu ortadan kayboldu!

Tema korkuydu, o konsepte uyuldu... 'Cadılar Bayramı' partisine katılan gençlerin arasında bir çift kostümleri değil kendileri yankesici çıktı, 6 kişinin telefonu ortadan kayboldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 16:41
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'Cadılar Bayramı' partisinde eğlence, bir yankesicilik skandalına dönüştü! Taksim'deki gece kulübünde dans eden bir çift, dans ede ede 6 kişinin cep telefonunu cebe indirdi. Ancak çift izlerini kaybettiremedi! Güvenlik kameraları bu anları kaydetti. Yakalanan çiftin evine operasyon düzenlendi. Erkek şahsın suç sabıkası olay oldu.

Taksim'de meydana gelen olay, 27 Ekim Pazar günü saat 03.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde bir gece kulübünde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, 'Cadılar Bayramı' partisinde bir çift, dans ederken 6 kişinin cep telefonunu çaldı. Yankesicilik anları güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

DANS EDERKEN TELEFONLARI ÇALDI

DANS EDERKEN TELEFONLARI ÇALDI

Çalışmalar kapsamında kulübün güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir çiftin birbirine sarılarak dans ettiği sırada mağdurların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro polisleri, şüphelilerin İremnur Ç. (21) ve Salih U. (23) olduğunu belirlerdi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis ekipleri ardından şüpheli İremnur Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli kadın gözaltına alınırken, evde herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Salih U.'nun evine baskın yapan polis, evde yapılan aramalara 4 adet cep telefonu, 5 farklı kişiye ait kimlik ve banka kartı, 10 gram uyuşturucu madde ve 1 adet kurşun ele geçirildi. Salih U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

YANKESİCİ ÇİFT TUTUKLANDI

YANKESİCİ ÇİFT TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan İremnur Ç.'nin suç kaydı bulunmazken, Salih U.'nun 'yankesicilik' suçundan 1, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 3, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 2, 'taksirle yaralama' suçundan 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yankesicilik' suçundan tutuklandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
parti Cadılar Bayramı taksim telefon
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