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TikTok fenomeni model Camila Elle sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı

15.12.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida’da bir model, erkek arkadaşıyla uçakta seks yaparken sıcak hava, dar alan ve türbülans nedeniyle 5 bin feet yükseklikte bayıldı.

TikTok’ta 467 bin takipçisi olan model Camila Elle, erkek arkadaşıyla Las Vegas’a giderken uçakta seks fantezisini gerçekleştirmek istedi.

SEVGİLİSİYLE UÇAKTA SEKS YAPARKEN BAYILDI

Las Vegas’ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaşan Elle ve sevgilisi, kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.
Elle, o anları şöyle anlattı “Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hisedebiliyordu.”
Sıcak hava ve içkinin etkisi, türbülans ve heyecanla birleşince Elle, seks sırasında bilincini kaybetti.
Elle, birkaç dakika içinde uyandığını, erkek arkadaşını panik içinde gördüğünü söyledi.
Model, yaşadıklarını TikTok’ta takipçilerine anlattı.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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