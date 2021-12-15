TikTok fenomeni model Camila Elle sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı

Las Vegas’ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaşan Elle ve sevgilisi, kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.

Elle, o anları şöyle anlattı “Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hisedebiliyordu.”