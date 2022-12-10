Time editörleri seçti! Bu filmleri izlemezseniz pişman olursunuz... İşte 2022 yılının en iyi 10 filmi

Her yılın sonuna doğru geride bıraktığımız yılın en iyilerine bir şekilde haklarının teslim edilmesi gerektiği düşünülür. Sinema sektöründe 2023 yılına az bir süre kalmışken Time editörleri 2022 yılının en iyi 10 filmi seçti. Bu listeyi mutlaka bir yere not edin. Çünkü liste izlenmezseniz pişman olacağınız yapımlarla dolu...

1. The Fabelmans Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans, arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor. Sammy Fabelman, ailesiyle Arizona'da mütevazi bir yaşam sürer. Sinemanın büyüsüne kapılan Fabelman, bu alanda kendisini geliştirmeye çalışırken bir yandan da aile içinde yaşanan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

2. Aftersun Aftersun, boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor. Sophie, yirmi yıl önce babasıyla çıktığı bir tatilin ortak neşesi ve özel melankolisi üzerine düşünür. Tanıdığı babayı tanımadığı adamla uzlaştırmaya çalışırken Sophie, aradaki boşlukları gerçek ve hayali anılar doldurur.

3. Armageddon Time James Gray’in çocukluk anılarına dayanan filmde, Ronald Reagan’ın seçimlere hazırlandığı sürecin tarihsel arka planında dostluk ve sadakati öğrenen bir büyüme hikayesini konu ediyor.

4. Elvis Elvis, Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını konu ediyor. Elvis Presley’in hayatının bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği filmde Presley’in hayat yolculuğu, onu henüz kimse tanımazken keşfeden ve müzik yolculuğunda yanında yer alan esrarengiz menajeri Albay Tom Parker’ın anlatımı ile şekilleniyor. Presley’in menajeri ile olan karmaşık ilişkisine de odaklanılan yapımda, Presley’in şöhrete kavuşması ile yıldıza dönüşmesi arasında geçen 20 yılı aşkın sürede ikilinin arasındaki ilişkinin farklı dinamiği anlatılıyor.