Merhum Demiray Erül ile Şehir Tiyatrosu'nda uzun yıllar birlikte oynadıklarını belirten oyuncu Ali Karagöz de "Emekli olduktan sonra Bodrum'a yerleşmişti. Allah rahmet eylesin. Değerli bir ağabeyimizi kaybettik." diye konuştu.

Demiray Erül’ün eşi Mevhibe Erül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. Acım büyük." dedi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz