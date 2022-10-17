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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

17.10.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi toprağa verildi.

Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi ve Çiçek Taksi dizilerinde rol alan 84 yaşındaki oyuncu için, Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Cami'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Erül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Ortakent Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erül'ün ailesi, sevenleri ve bazı oyuncu arkadaşları katıldı.

Demiray Erül’ün eşi Mevhibe Erül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. Acım büyük." dedi.

Merhum Demiray Erül ile Şehir Tiyatrosu'nda uzun yıllar birlikte oynadıklarını belirten oyuncu Ali Karagöz de "Emekli olduktan sonra Bodrum'a yerleşmişti. Allah rahmet eylesin. Değerli bir ağabeyimizi kaybettik." diye konuştu.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

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vefat Oyuncu Tiyatro Bodrum Demiray Erül sinema

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