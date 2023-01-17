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  4. Tottenham Arsenal maçında son düdük sonrası ortalık karıştı! Herkes galibiyeti bir anda unuttu... Sahaya daldı, kaleciye tekme attı! Tottenham'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi

Tottenham Arsenal maçında son düdük sonrası ortalık karıştı! Herkes galibiyeti bir anda unuttu... Sahaya daldı, kaleciye tekme attı! Tottenham'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi

17.01.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Arsenal, 20. hafta mücadelesinde zorlu rakibi Tottenham ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Arsenal olurken, karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasının ardından yaşananlar çok konuşuldu. İşte detaylar...

Premier Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta karşılaşmasında Tottenham sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Arsenal olurken, Kuzey Londra ekibinin kazanmasının ardından Tottenham taraftarları çılgına döndü.

SON DÜDÜK ÇALDI VE... 

SON DÜDÜK ÇALDI VE... 

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından, saha bir anda karıştı. Arsenal kalecisi Ramsdale ile Tottenham forveti Richarlison arasında sinirler gerildi. Sahaya giren bir güvenlik görevlisi Ramsdale ile Richarlison'u ayırdı ve Arsenal kalecisini saha kenarına doğru itti.

TARAFTAR SAHAYA DALDI!

TARAFTAR SAHAYA DALDI!

Bu sırada Arsenal'da Martinelli takım arkadaşı Ramsdale'in yanına doğru gitti. Saha kenarına oldukça yakın olan futbolcuların yanına sakince bir taraftar yaklaştı. Tribünde bulunan taraftar, saha içindeki Ramsdale'e tekme attı. Ramsdale hemen bölgeden uzaklaştı.

Sahaya giren taraftar güvenliklerin müdahalesiyle kaçmaya başlarken, bu sırada Arsenal'ın yıldızı Granit Xhaka kenardaki taraftarlarla tartışmaya girdi. Bu sırada Granit Xhaka ile Tottenham oyuncuları arasında sinirler gerildi. Müsabakanın hakemi, Ramsdale'in yanına gitti.

ARTETA SAKİNLEŞTİRDİ 

ARTETA SAKİNLEŞTİRDİ 

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Ramsdale'i sakinleştirdikten sonra oyuncusunu sevinmesi için diğer tarafa doğru çekti. Bu sırada Granit Xhaka tekrar tribünlere doğru hareketlendi, Mikel Arteta tekrar olayların olduğu bölgeye gitti ve oyuncusunu sakinleştirdi.

TOTTENHAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ! 

TOTTENHAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ! 

Tottenham'dan, Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'e tekme atan taraftar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kulüp, taraftarın kimliğini tespit etmek için kamera görüntülerini inceledi ve Tottenham Stadyumu'na girişini yasaklama da dahil olmak üzere mümkün olan en güçlü eylemi gerçekleştirmek için polis ekipleriyle birlikte çalışacak" ifadeleri kullanıldı.

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