Tottenham Arsenal maçında son düdük sonrası ortalık karıştı! Herkes galibiyeti bir anda unuttu... Sahaya daldı, kaleciye tekme attı! Tottenham'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi

TOTTENHAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Tottenham'dan, Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'e tekme atan taraftar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kulüp, taraftarın kimliğini tespit etmek için kamera görüntülerini inceledi ve Tottenham Stadyumu'na girişini yasaklama da dahil olmak üzere mümkün olan en güçlü eylemi gerçekleştirmek için polis ekipleriyle birlikte çalışacak" ifadeleri kullanıldı.