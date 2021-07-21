Trabzonspor İsmail Köybaşı'nı resmen açıkladı

Trabzonspor daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan sol bek İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.
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