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Trabzonspor İsmail Köybaşı'nı resmen açıkladı

21.07.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı ile resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan sol bek İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.

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Trabzonspor İsmail Köybaşı
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