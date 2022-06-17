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Trabzonspor, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı

17.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili kulüp, bu futbolcular için Kasımpaşa AŞ'ye fesih bedeli ödeyecek

Trabzonspor Kulübü, dün transfer görüşmelerine başladığı Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kasımpaşa AŞ'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin avro + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1 milyon 200 bin avro + KDV, 3 (üç) taksit halinde ödenecek." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor ile futbolcular Elmalı ve Haspolat arasında 5'er yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen KAP açıklamasında da, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya 2022-2023 futbol sezonunda 7 milyon 350 bin lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Yapılan anlaşmaya göre, Doğucan Haspolat'a 2022-2023 futbol sezonunda 6 milyon 421 bin lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolculara ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i ödenecektir."

Trabzonspor, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı

- Bordo-mavili kulüp, bu futbolcular için Kasımpaşa AŞ'ye fesih bedeli ödeyecek

Trabzonspor, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile anlaşma sağladı

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