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Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı! Yasak getirildi

24.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Trabzonspor, sahasında ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı konuk edecek. İki ekipte zorlu mücadeleden mutlak galip ayrılmak isterken, karşılaşma öncesi Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan dikkat çeken bir karar açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürecek, 4. hafta karşılaşmasında Süper Lig'in ilk derbisinde son şampiyon Trabzonspor sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi mücadeleye dair flaş bir karar alındı.

SEYİRCİ YASAĞI!

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Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig 'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıkladı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Trabzon Valiliği’nde yapılan toplantıda, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadyumu’nda oynanacak maç ile ilgili misafir takım seyircilerinin tribüne alınmaması kararlaştırıldı.

TFF YASAĞI KALDIRMIŞTI!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Trabzonspor Derbi son dakika galatasaray
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