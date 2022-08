Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde, Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferini duyurduğu Berat Özdemir, antrenman sahasına gelerek takım arkadaşlarına veda etti.

Takım arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanan Berat Özdemir'e, Abdullah Avcı tarafından plaket verildi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avcı, Berat Özdemir'in Trabzonspor kariyerinin başarılarla dolu olduğunu belirtti.

"Bu işin içinde başlangıçlar ve ayrılıklar var ama önemli olan ayrılıkların böyle güzel olması." ifadesini kullanan Avcı, şunları kaydetti:

"Teşekkür ettik, hedeflerimizde onunla ilgili olan durumu paylaştım aslında. Aldığımızda burada oynatmaktı hedef, oynattık. Milli takıma gitmekti, milli takımı da yakaladı. Şampiyonlukta da önemli katkı sağladı. Bazen hayatta farklı gelişmeler olabiliyor. Bazen yol haritaları değişebiliyor. Böyle bir yol haritası, iki tarafın karşılıklı isteğiyle gerçekleşen bir şey. Seviyoruz, hayırlısı olsun."

- Siopis: "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Manolis Siopis ise gelecek hafta oynayacakları Atakaş Hatayspor maçına işaret ederek, bu maça odaklandıklarını vurguladı.

Siopis her sezon başlangıcının zor olduğunu belirterek, "Özellikle şampiyon olarak başlıyorsanız bu sizin için daha da zor olacaktır ama bizim için her zaman aynı olacak. Sezon başındaki çalışmaları sürdürmeye çalışıyorum. Sezon başı ya da ortası fark etmiyor. Her zaman kendimi yüzde 100 hazır tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Marek Hamsik'in sakatlanması, Berat Özdemir'in ayrılması ve Dorukhan Toköz'ün de stoperde görev almasına bağlı olarak orta sahada üzerinde yarattığı sorumlulukla ilgili sorusunu Siopis, söyle yanıtladı:

"Geçen sene de aynı durum yaşandı. İki üç aylık bir periyotta Marek Hamsik bizimle beraber olmamıştı. O periyotta ben oynama fırsatı bulup diğer arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti göstermiştik. Takımımız içerisinde çözüm var, burada oynayabilecek oyuncularımız da var. Dorukhan var, geride oynayabilecek Denswil var. Sorumluluk geçen seneyle aynı olacak."

Siopis, bir diğer gazetecinin, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı olan Kopenhag mücadelesi ve takımın Şampiyonlar Ligi beklentisiyle ilgili sorusu üzerine, "Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz ancak buna katılmadan önce önümüzde oynayacağımız bir lig maçı var. Öncelikle bu maça odaklanmış durumdayız ama sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu maçla birlikte önümüze fırsat çıkabileceğini biliyoruz. Ayrıca grup aşamasına katıldıktan sonra kulübümüze sağlayacağımız ekonomik gelirin önemli olduğunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili futbolcu Bakasetas'ın sosyal medyada yayınlanan belgeselinin, ülkesi Yunanistan'da yarattığı etkiyle ilgili soru üzerine Siopis, "Bakasetas burada oynamaya başladıktan 2-3 ay sonra Yunan halkının yüzde 50'si Trabzonspor'u ve şehri takip etmeye başlamıştı. Bu belgesel ülkemizde yayınlandıktan sonra bu şehrin kültürü ülkemizde çok fazla tanınmadığı için insanların ilgisini çekti. Birçok mecrada yayınlandı ve herkesin beğenisini kazandı." şeklinde konuştu.

Hedeflerinden bahseden Siopis, "Stilimin İngiltere Premier Lig'e yakın olduğunu düşünüyorum. Hayalim de Premier Lig'de oynayabilmek ama şu an Trabzonspor'un oyuncusuyum ve Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yapmaya ve bütün hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu an tek hedefim bu." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk sürecinde Galatasaray deplasmanında kazanılan maçın kendisini en çok mutlu eden maç olduğunu belirten Siopis, en çok üzüldüğü maçın ise Giresunspor'a karşı oynanan ve Bakasetas'ın penaltı kaçırdığı maç olduğunu kaydetti.

- Antrenman

Antrenman dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda pas, 5’e 2 pas ve çift kale maçla tamamlanan antrenmana, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Marek Hamsik ve kas spazmı bulunan Cornelius katılmadı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.