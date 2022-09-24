YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.09.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ikinci antrenmanında, dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.​​​​​​​

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:03
Öğle
12:18
İkindi
15:42
Akşam
18:24
Yatsı
19:43
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.